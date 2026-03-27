Война в Украине: военные рассказали о дрон-самолете, который ужасает оккупантов

Покровско-Мирноградское направление. На этом направлении фронта дроны определяют все: возможность проехать, подвезти боекомплект или просто выйти из блиндажа. Но пока вражеские FPV охотятся на передовой, экипаж ударных крыльев «Любарт» 20-й бригады Нацгвардии работает значительно глубже. Их цель — «средняя дистанция», те самые тылы, где оккупант чувствует себя в безопасности.

Корреспондент ТСН Александр Моторный видел, как стартуют украинские «Хорнеты».

Что происходит на Покровском направлении

Дорога на позиции усеяна сгоревшими автомобилями. Каждый выезд — это риск попасть под удар «Молнии» или FPV-дрона. Воины признаются: «тихих часов» здесь не бывает. Поток дронов непрерывный с обеих сторон.

«Цыган», командир экипажа ударных БПЛА «Любарт»: «Поток дронов есть! И наших, и вражеских. Что мы работаем, что они. Практически не бывает минут покоя».

В отличие от обычных квадрокоптеров, «Хорнеты» бригады «Любарт» — это самолеты. Их зона ответственности — до 50 километров за линию боевого соприкосновения. Они охотятся на то, что доставляет оккупантам снаряды и живую силу.

Что становится целью «Хорнетов»:

Грузовики и «буханки» с боеприпасами;

Тягачи и бронетехника (МТЛБ, БМП);

Артиллерийские системы и РСЗО;

Склады БК и блокпосты в глубоком тылу.

«Мамай», техник экипажа: «МТЛБ, пушка, склад БК… На расстояние 40-50 километров эти борта очень эффективны. Это совершенно другая логика войны».

Как работает экипаж дрона-самолета

Подготовка борта напоминает предполетный чек-лист настоящей авиации. Проверка платы инициации, вытягивание «пена», «арминг» бомбы. Дальше — обратный отсчет: «Три, два, один — пуск!». Самолет срывается с катапульты и исчезает за деревьями.

Пилот с позывным «Шелби» ведет борт в сторону оккупированного Донецка. Когда самолет залетает за 20 км от ЛБЗ, начинается активный поиск.

«Шелби», пилот ударных БПЛА: «Если есть „подсветка“, то это уничтожение пушек, РСЗО и бронетехники. Сегодня вот прямо в пушку зашел. Хорошо зашел!»

Благодаря работе «Любарта» оккупанты под Покровском уже потеряли десятки единиц техники еще на подходах к фронту. Каждое перерезанное «крыльями» логистическое плечо — это спасенные жизни наших пехотинцев, которые держат Мирноград и Покровск.

