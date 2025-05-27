Война в Украине: военный эксперт предупредил о новой цели Путина

Путин

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Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что целью Путина в войне против Украины является восстановление СНГ (содружество независимых государств — ред.).

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

«Россияне готовы вкладывать миллиарды в то, чтобы сменить наше руководство и поставить пророссийское. Там уже откровенно говорят, что новая цель СВО — это восстановление союзного государства — Россия, Беларусь, Украина», — утверждает Романенко.

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Он объясняет: «А происходит это потому, что Путин прекрасно понимает, что империя без Украины — это не империя. И вопрос о создании буферной или санитарной зоны по большому счету не имеет никакого значения, а кроется исключительно в экзистенциальном подходе».

«То есть, если это произойдет, то для нас уже не будет существовать самостоятельной Украины, а для россиян не может быть империи без Украины. Именно за это идет борьба», — подчеркивает Романенко.

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