Война в Украине: воины откровенно рассказали о ситуации на фронте и разочаровании в тылу

Война в Украине / © ТСН

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На Покровском направлении минометчики 3 бригады НГУ «Спартан» прикрывают спины своей пехоте. Враг давит от Шевченково, Удачного, Котляровки на южном фланге, бросая на штурмы пехоту. И ее надо постоянно утилизировать. Поэтому в работу включаются все от дронщиков до минометчиков. Еще совсем молодые ребята до 25 лет ежесуточно работают без выходных и передышки.

Помочь Третьей бригаде НГУ «Спартан» можно присоединившись к сбору на дроны.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

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Россияне штурмуют украинские позиции на Покровском направлении. Заходят они малыми группами.

Украинскому военному с позывным «Лютый» всего 25 лет. Он воюет с начала полномасштабного вторжения. Жизнь в непосредственной близости к врагу — это постоянный риск и стресс. Труднее всего заехать на позицию и выехать с нее. Противник пытается уничтожать нашу логистику. В сторону пушкарей летит все от тяжелых снарядов до дронов.

Более полусотни штурмов в день приходится только на Покровское направление. Противник, несмотря на потери, сует волнами и так ежесуточно. Счет мин идет на десятки.

Из-за опасности от вражеских дронов — минометчики работают из-под земли. Живут в замкнутом пространстве блиндажей.

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Их расчет — это ребята до 25 лет. Все бывшие срочники. Прошли уже 4 года войны от Харькова до Бахмута, от Роботино до Покровска.

Они еще молоды и говорят что не чувствуют усталости — готовы дальше бороться с врагом, но все больше тоска по родным и детям. У «Лютого» год назад родился сын. Даже когда очень трудно гонит от себя сомнения и страхи

Их боевой опыт и мысли выдают грустные и пронизанные болью глаза. Это глаза не юношей, а уже взрослых мужчин. «Гриндей» вернулся из отпуска и никак не может привыкнуть к увиденному в тылу.

«Всем по барабану. Побыл в отпуске, у них там своя жизнь — гулянки, дискотеки», — говорит «Гриндей».

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