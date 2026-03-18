Война в Украине: воины рассказали об уникальном оружии, которое спасает людей на фронте

НРК на фронте / © ТСН

На фронте украинские войска все чаще используют наземные роботизированные комплексы (НРК). Бойцы 225-го штурмового полка ласково называют свой дрон «Манюней». Эта небольшая по размерам машинка каждую ночь делает невозможное: доставляет еду, воду, боеприпасы и спасает жизни тех, кого невозможно вывезти обычным транспортом.

Корреспондент ТСН Дарья Назарова увидела, как работает логистика в Запорожье.

Война в Украине: как на фронте работают наземные роботизированные комплексы

Наземный дрон способен перевозить более 250 килограммов груза. Его главное преимущество — скрытность и проходимость.

«Она доставляет БК, продукты питания, оттуда забирает 300-х, 200-х. Бывает такое, к сожалению. Перед тем, как она выезжает, мы проверяем состояние ее визуально. Колеса мы называем „луноходы“, потому что они как будто похожи на них. Здесь просто резина без камер — она не боится проколов и обломков», — говорит военный.

Бойцы организовали целую систему доставки. «Манюня» выступает первым звеном — она везет груз к точке перегрузки, где эстафету принимают «Летучие мыши» — большие воздушные дроны.

Как НРК на фронте спасает военных

Важнейшая миссия НРК — эвакуация. Бойца Дениса не могли вывезти с позиций четыре дня. Во время ротации его группу атаковали российские FPV.

Из-за засилья вражеских дронов в небе путь для медицинских автомобилей был закрыт. Спасение пришло на гусеницах «Манюни».

«Турбо», боевой медик 225-го ОШП: «Сделали это роботом. Ребята с помощью НРК это сделали. Это совместная работа, целая спецоперация».

У Дениса диагностировали огнестрельно-слепое ранение и подозрение на перелом голени. После первой помощи и обезболивания его отправили в госпиталь.

Андрей, врач-хирург: «После нашей точки он уже едет в больницу, где есть полный спектр обследований и можно прооперировать человека. Надо с ними разговаривать, подбадривать, что все будет хорошо».

Руководитель стабпункта Елена отмечает: сопровождение бойца не заканчивается на перевязке. Медики следят за каждым этапом лечения, помогают с реабилитацией и протезированием через фонды.

Работа НРК на Запорожье продолжается каждую ночь. И пока в небе продолжается «война дронов», на земле «Манюни» становятся единственным шансом на выживание для украинской пехоты.

