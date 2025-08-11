Война в Украине: воины ВСУ откровенно рассказали, что происходит на Запорожье

Украинские военные / © ТСН

В Запорожском направлении полтора года работают воины подразделения беспилотных авиакомплексов 91 отдельной Ахтырской бригады поддержки. Бойцы с помощью дрона-бомбардировщика «Вампир» уничтожают технику россиян, доставляют провизию туда, где горячее, и минуют территорию.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Киры Овес.

Основная задача подразделения беспилотных авиакомплексов 91 отдельной Ахтырской бригады поддержки — плотно заминировать территорию.

«Очень большой накат идет сейчас по фронту, раньше это делали саперы, сейчас нет такой возможности выйти саперу на точку заминировать, поэтому делаем мы это на „Вампире“, — говорит штурман БПЛА „Алекс“.

Для связи с дроном экипаж имеет мощную антенну, «Старлинк». Рабочее место раскладывают за 5 минут, ведь время здесь на вес золота. Рядом со штурманом и пилотом «Вампира» готовит снаряды для сброса воин с позывным «Майкл» — в его распоряжении противотанковые и противопехотные мины, ими усеивают землю на Запорожском направлении.

Борта 91 бригады наносят немало неприятностей россиянам — враг всеми силами пытается обезвредить «Вампиров». Дрон-бомбардировщик габаритный и довольно шумный, поэтому экипаж работает только ночью.

Средняя дальность полета — 13 километров, работает «Вампир» 40 минут, а выдерживает вес до 15 килограммов. Кроме поражения целей и минирования, ударный борт незаменимый помощник в логистике.

Подразделения беспилотных авиакомплексов 91 отдельной Ахтырской бригады поддержки давали отпор оккупантам на Харьковщине, Донетчине и Сумщине. Работы, говорят, и в Запорожье у них немало.

«Это и установка невзрывных заграждений, сетки раскладывают ребята с борта, установка минно-взрывных заграждений, различные мины, которыми мы останавливаем штурмы и тяжелую бронированную технику», — говорит Федор «Кат», командир роты беспилотных систем.

