Война в Украине: воины ВСУ откровенно рассказали о наступлении России в Часовом Яру

Оккупанты наступают на Донецкую область / © ТСН.ua

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Город Часов Яр в Донецкой области россияне превратили в сплошную пустошь. Вместо многоэтажек, частных домов, медучреждений, школ, предприятий, кучи разбитого камня и сожженные остатки стен. Второй год подряд, положив не одну тысячу своих штурмовиков, враг пытается захватить этот участок, чтобы открыть путь на Константиновку, Дружковку и Краматорск. И второй год подряд, воины 24 механизированной бригады имени короля Даниила, вместе с побратимами из других украинских подразделений не дают оккупантам этого сделать.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.

Воинам очень нужны дроны для осуществления боевых операций. QR-код — это указатель на сбор именно для батальона беспилотных систем королевской бригады. Поддержите наших защитников.

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QR-код для донатов / © ТСН

Что происходит в Часовом Яру

Там, где были многоэтажки, огромный частный сектор, парк, больница, стадион, завод — теперь, уже почти полтора года, как непреодолимая для московитов линия украинской обороны.

«Враг пробует штурмовать, маленькими группами. Они там заходят новыми силами. И на полигонах натренируются, там, пару батальонов, свежие силы. Они не знают, что там с их предшественниками. И пробуют газовать на наши позиции», — говорит «Турист», заместитель командира батальона 24 ОМБр им. короля Даниила



Между сплошной руины Часового Яра, где еще в начале 2022 года, жили более 16 тысяч украинцев, сейчас преимущественно бегают оккупанты с автоматами. Впрочем, что львиная доля вражеских штурмовиков никогда и ничего больше не будут штурмовать, немалая заслуга бомберов 24 королевской и их беспилотной «Магуры».

Как работают пилоты дронов

На самом деле в сторону Часового Яра этой ночью они будут летать парой. Под руководством одного экипажа. Задачи — ровно противоположные. Один дрон будет нести надежду и добро собратьям-пехотинцам, рассказывает «Добро», командир этого экипажа.

«Те посылки, которые вы несли, подносили нам, это как раз пакеты для ребят. Это еда, вода, мы сегодня будем сбрасывать. И сигареты также там. Именно такое что действительно нужно для ребят — для пехоты», — говорит «Добро», командир экипажа бомбера «Магура» 24 ОМБр им. короля Даниила.

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Другой тяжелый квадрокоптер королевской механизированной, будет нести смерть московитам, спрятавшимся между руин Часового Яра.

«Док», «Добро» и «Лом» с Олегом — пара начинающих, которые до сих пор летали только на полигоне. И двое уже опытных, пилотов, которые очень хорошо понимают цену каждого старта «Магуры».

«Основная задача, уменьшить присутствие и задействованность пехотинца! Эта парадигма: контактный бой это скандал — ну, это правильный подход! Средствами БПЛА, наземными роботизированными комплексами, мы должны сделать так, чтобы пехотинец вообще не имел контактного боя», — говорит «Док», командир отдельной службы БПЛА.

Этой ночью они планировали приложить максимальные усилия в районе Часового Яра, чтобы у украинской пехоты не было работы. Московиты хорошо осознают угрозу, которую каждую ночь несут для их штурмовиков, тайников и техники украинские тяжелые бомбардировщики. Поэтому и охотятся вражеские «птички» за экипажами украинских БПЛА круглосуточно.

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Рашиские авиационные бомбы с артиллерийскими снарядами на Константиновском направлении так же взрываются круглосуточно. Но пилоты 24 бригады тщательно маскируясь — не прекращают готовить свою «Магуру» к очередному старту.

Задания на ночь и боевые и гуманитарные экипаж «Магуры» 24-й королевской бригады перевыполнил. На базу после дежурства, вернулись без потерь. С двумя готовыми к работе, новыми, боевыми пилотами.

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