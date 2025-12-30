Война в Украине: воины ВСУ откровенно рассказали о ситуации на Покровском направлении

Война в Украине

Покровское направление остается одной из самых горячих точек фронта. Здесь каждый выстрел артиллерии — это спасенные жизни пехоты в окопах. Корреспондентка ТСН Дарья Назарова побывала на позициях 152-й егерской бригады и увидела, как работает расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б».

Дорога жизни под прицелом FPV

Путь к позициям артиллеристов пролегает через легендарную стелу Донецкой области. То, что когда-то было глубоким тылом, сегодня — опасная трасса, где небо буквально «кишит» вражескими дронами.

«Как наши перехватчики выходят на работу, так и их ударные залетают. Здесь начинается настоящая мясорубка между ними», — рассказывает военнослужащий под псевдонимом «Костыль».

Чтобы выжить, бойцы две недели вручную копали блиндаж. Теперь это их «дом», украшенный люстрой с цитатами Шевченко. Здесь ценят минуты уюта, но всегда держат руку на пульсе — выходить наружу без надобности нельзя.

«Мста-Б»: 152-й калибр против вражеских штурмов

Главная героиня этой позиции — прицепная гаубица «Мста-Б». Эта пушка ежедневно «минусует» технику, блиндажи и живую силу врага.

«Наводимся, работаем эффективно», — лаконично говорит боец под псевдонимом «Внук».

Особое внимание — контрбатарейной борьбе. Артиллеристы охотятся на вражеские пушки, чтобы те не «кошмарили» наш передний край. Работать приходится под аккомпанемент жужжания вражеских FPV, которые кружат в радиусе двух километров, выискивая цель.

От пехотинца до пушкаря: история «Одиссея»

Один из номеров расчета «Одиссей» — на войне с первых дней полномасштабного вторжения. Свой путь он начинал в пехоте, поэтому, как никто другой, знает цену меткого артиллерийского выстрела.

«Когда я был в пехоте, я так же надеялся на прикрытие артиллерии. Только на них и молился: давайте, ребята, насыпайте побольше! Теперь я сам на этой стороне и делаю все, чтобы ребятам там было легче», — делится «Одиссей», готовя порох к очередному выстрелу.

Охота на «Блиндаж Судного дня»

На этот раз аэроразведка засекла позицию российских минометчиков в окрестностях Покровска. Команда «Пушка!», короткая вспышка, огненный выход — и мавик подтверждает: вражеский миномет уничтожен.

Но у артиллеристов есть и «мечта» — уничтожить так называемый «Блиндаж Судного дня». Это точка дислокации российских дронщиков, которые являются одной из самых приоритетных целей.

«Это была бы очень жирная цель. Хочется, чтобы нашли и подтвердили координаты. Один такой выстрел может остановить целый штурм», — говорит «Костыль».

