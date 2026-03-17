Война в Украине: воины ВСУ откровенно рассказали о ситуации на Запорожском направлении

Ореховское направление на Запорожье остается одной из самых горячих точек фронта. Здесь враг не прекращает попыток «просачиваться» малыми группами пехоты, а за украинскими пушками круглосуточно охотятся десятки российских беспилотников. Артиллеристы 65-й механизированной бригады «Великий луг» работают в режиме «hit and run»: выехали, отстрелялись и мгновенно — в укрытие.

Корреспондент ТСН Александр Моторный побывал на позициях и сам попал под атаку вражеских «Молний».

Война в Украине: хватает ли снарядов на фронте

Несмотря на разговоры о дефиците снарядов, артиллеристы батареи САУ «Гвоздика» уверяют: на Ореховском отрезке работа не останавливается ни на час.

«Прометей», военнослужащий 65 ОМБр: «Артиллерия у нас работает по вызову. При обнаружении врага — сразу огонь. Работаем каждый день, но интенсивность зависит от того, насколько враг проявляет себя».

Массированных штурмов техникой здесь не видели с конца января — открытое поле и плотная аэроразведка делают такие попытки самоубийственными. Вместо этого оккупанты делают ставку на пехоту.

«Ахилес», наводчик САУ «Гвоздика»: «Сейчас — только пехота. Заметили движение — и мы начинаем работать. Бывает, что и ночью поднимают. Вот сейчас какие-то „спортсмены“ бегают по посадке, надо их шугонуть».

Война дронов: какова тактика оккупантов

Самая большая угроза для артиллерии сегодня — не контрбатарейная борьба, а ударные БПЛА. Над позициями постоянно висят российские «крылья"-разведчики, которые наводят на цели дроны-камикадзе.

"Прометей»: «Летает „Молния“, летают FPV. Проблема в том, чтобы подобрать момент, когда можно отработать и не потерять людей и пушку».

Особая опасность — дроны на оптоволокне. Они не реагируют на действие РЭБа, поэтому сбить их можно только физически. Для этого бойцы за собственные средства приобрели охотничьи карабины, которые уже неоднократно себя окупили.

«Директор», механик-водитель САУ: «Волокна стало больше с прошлого лета. Кроме оружия и меткого выстрела, ты его ничем не возьмешь».

Воздушный бой на Запорожье

Во время записи интервью съемочная группа ТСН стала свидетелем настоящего воздушного боя. На позицию зашли одновременно два вражеских дрона.

Через мгновение становится понятно — обе цели уничтожены. Сначала перехватчик сбил российскую «Молнию», а затем артиллеристы отчитались о сбитии второго дрона.

Уже через несколько минут после атаки «Гвоздика» снова «прокашлялась» снарядом в сторону оккупантов.

