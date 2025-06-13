Война в Украине: воины ВСУ рассказали, как дроны меняют противостояние на фронте

Война в Украине / © ТСН

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Украинские пилоты дронов могут заминировать территорию перед передней линией, сбросить взрывчатку в окоп врагам и доставить еду пехоте, которая на позициях больше месяца.

Раньше все эти функции выполняли люди. Теперь в современных условиях войны их заменили гексакоптеры. Это гигантские дроны, которыми пилоты Сил обороны работают в основном ночью. Поскольку те большие и довольно громкие.

Специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко увидела одну из ночных миссий пилотов 24-й бригады короля Даниила, которые «летают» на гексакоптере «Вампир» в окрестностях Часового Яра.

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Высокая скорость, немалая дистанция между машинами и поездка без включенных фар — таковы правила дорожного движения в ночной Константиновке — прифронтовом городе, где в небе господствуют вражеские дроны.

«Мы добрались до позиции откуда работают „вампиристы“. Это пилоты, которые запускают один из крупнейших гексакоптеров, который есть в украинской армии. Им доставляют немалый вес взрывчатки точно в окопы россиян», — говорит Юлия Кириенко.

Дроном они и минируют территорию перед позициями нашей пехоты, чтобы ее защитить. Это раньше делали саперы-теперь их заменил дрон — «Вампир». Но этой ночью в расчете коптера гуманитарная миссия — накормить солдат на передовой.

Пилоты разворачивают высоченную антенну для связи. Она может выдать их позиции, потому что за нами так же наблюдают и вражеские дронщики. Но без нее наш коптер не полетит. Подключают «Старлинк» и крепят несколько килограммовый ящик к дрону.

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Первый груз ушел в небо. Пилот говорит, что чувствует давление на дрон вражеского РЭБа. Россияне включили спуфинг. Система «Вампира» без остановки об этом предупреждает.

В таких условиях, в абсолютной темноте пилоту надо доставить груз точно в окоп нашей пехоте. Потому что ей вылезать из укрытия не желательно — это дополнительный риск разоблачить позицию.

Доставить все надо до рассвета. Чтобы безопаснее выехать из Константиновки. Ночи в Донецкой области летом слишком короткие. Каких-то несколько часов. Поэтому времени здесь не теряют. В момент пилот теряет видеосвязь с бортом. Куда теперь лететь совсем не видно. Причина таких препятствий не известна. Но экипаж «Вампира» в подземном укрытии начинает изрядно нервничать.

Вслепую пилот таки доставляет груз. Теперь задача вернуть борт. Делать это будут на слух. Потому что потеря может обойтись слишком дорого. И речь не о стоимости дрона. Но и о поддержке пехоты.

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На этом миссия почти закончена. Впереди сложная дорога с позиций. Потому что на горизонте смеркается и надо выйти незамеченным вражескими дронами до восхода солнца.

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