Война в Украине: воины ВСУ рассказали об уникальном беспилотном "танчике" на фронте

Война в Украине / © ТСН

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Вокруг Константиновки в Донецкой области сейчас сложилась такая оперативная ситуация, что абсолютно все пути сообщения тыла с передовой, а следовательно: доставка боеприпасов, провизии, воды, проведение ротаций является делом невероятно рискованным.

И наземные беспилотники, которых чем дальше, тем больше становится на службу в армии, здесь очень помогают. Выглядит все это откровенно фантастически и действительно очень рискованно, но задачи взвода наземных роботизированных комплексов 93 механизированной «Холодноярской» бригады просто под носом у врага выполняет их.

На ваших экранах QR-код — это сбор на воздушные БПЛА, осуществляющие сопровождение наземных роботов. Дроны очень нужны инженерам 93 бригады, поэтому по возможности не оставайтесь в стороне.

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QR-код — это сбор на воздушные БПЛА / © ТСН

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Осознание, что война на Константиновском направлении сейчас продолжается — непрерывная, появляется еще в тылу, по дороге к позициям украинских защитников. Вражеские мины с артиллерийскими снарядами, свистят и взрываются вокруг Константиновки и в самом городе круглосуточно.

Рашиские дроны, самого разного рода, караулят в небе чуть ли не стаями.

«Каждый день летают», — говорит «Бизон», командир отделения ПВО 93 ОМБр «Холодный Яр».

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Именно с юга и востока в сторону свободной от московитов Украины по много раз в сутки летят еще и рашиские планирующие, авиационные бомбы.

«У нас взвод инженерный, то есть, наша задача заграждения растягивать, минирование. Но в настоящее время, поскольку п**ары нам перерезали логистику, там их какое-то подразделение „Рубикон“, мощное, то обрезали нам логистику на 13 километров. Поэтому и по сути через нас, с помощью наземок, оно все перевозится ребятам на фронт», — говорит «Дрим», командир взвода НРК 93 ОМБр «Холодный Яр».

«Дрим» / © ТСН

Пилоты называют наземные роботизированные платформы — «танчиками».

«Тор» — старший на позиции воинов 93 механизированной. До знакомства с беспилотниками уничтожал московитов минами. С тех пор как «Тор» впервые взял в руки пульт до момента, когда заступил на дежурство командиром позиции, прошло не более месяца. Теперь, он в основном летает воздушным дроном, сопровождая наземных роботов.

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Наземный робот / © ТСН

В недалеком прошлом шахтер на фронте стал «Дроном». В этом экипаже наземных роботизированных комплексов 93 механизированной именно он маневрирует, уклоняется, но главное — направляет наземного робота в нужном направлении. Чаще всего теперь к передовым позициям собратьев-пехотинцев.

Охота вражеских воздушных беспилотников и артиллерии за украинскими наземными дронами случаются чуть ли не каждый выезд. Ведь сейчас это одна из немногих реальных возможностей доставлять пехотинцам на «ноль», самое необходимое. И враг это точно понимает, говорит командир взвода наземных роботизированных комплексов «Холодноярцев».

«Мы работаем именно дроном, почему? Потому что, это металл. Это, просто оно сгинет, это не человек. То есть это гораздо безопаснее. Они уничтожают тот самый дрон», — говорит «Дрим», командир взвода НРК 93 ОМБр «Холодный Яр».

Они делают все, чтобы по дороге к передовым позициям их загруженного «танчика» не заметили московиты. Но главное, говорит «Дрон» туда добраться. Но больше всего, признаются воины, радуются, когда с помощью их наземных дронов, удается в прямом смысле, спасать жизни раненым собратьям.

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«Доложили, что парень жив, его надо вытаскивать. И с помощью НРК мы смогли его вытащить», — говорит «Дрим».

Эвакуационная операция продолжалась всю ночь. На утро прямо с роботизированной платформы, раненого бойца в госпиталь забрали уже боевые медики 93 бригады.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: