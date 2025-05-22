Война в Украине: воины ВСУ рассказали об уникальном оружии, которое останавливает штурмы россиян

Дрон / © ТСН

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Пилоты 65-й механизированной бригады говорят, что успех на поле боя сейчас зависит от дронов. Они не дают покоя оккупантам на Запорожском направлении.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.

В мастерской пилоты дронов 65-й механизированной бригады и собирают беспилотники, и совершенствуют собственные навыки пилотирования на симуляторе. Воин под псевдонимом «Капеллан» переделывает дроны. Подсоединяет новые детали, чтобы «птичка» была идеально послушной. Он в армии с начала полномасштабного, и уже год как работает с дронами. Говорит, тратит полчаса на техническое усовершенствование одного беспилотника. Это крайне необходимо, ведь враг неплохо обеспечен средствами радиоэлектронной борьбы. Чтобы обходить ловушки врага, защитники «играют» с частотами

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«Закрываем программно, чтобы враг, даже если дрон попал к ним в руки, чтобы они не смогли понять, на каких мы частотах летаем. Когда враг реально пытался штурмовать позиции наших ребят и благодаря действительно дронам мы могли это останавливать», — говорит «Капеллан».

За свой счет бойцы покупают нужные детали, сами же дроны в основном получают от волонтеров. Используют и трофейные беспилотники, вот это например, российский «Бумеранг» — после ремонта вернется к оккупантам со взрывчаткой.

Дронари распределяются таким образом, чтобы каждый четыре дня работал в мастерской, а на деле четыре дня — на позициях. Уничтожают россиян, их тайники, боекомплекты и бронетехнику.

Есть у воинов и свои обереги. У «Талисмана» это воинственные капибары из пластилина, которые сделал для него младший брат. А вот «Капеллан» никогда не идет на задание без этой аптечки.

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«Со мной эта аптечка с первых дней. Ей уже три года, как и я в Вооруженных силах», — говорит он.

Пилоты делают все, чтобы не дать оккупантам дальше захватить хотя бы клочок украинской земли.

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