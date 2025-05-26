Война в Украине вышла на новый уровень: эксперт призвал искать «топоры»

Россия получила возможность запускать по Украине одновременно несколько сотен «Шахедов» / © ТСН

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Непрерывные обстрелы Украины, в том числе и столицы за последние три дня, могут указывать на то, что в России значительно увеличились объемы производства дронов. В сочетании с тем, что армия РФ вообще не меняла «цели СВО», продолжая атаки, обстрелы в ближайшее время могут представлять для Украины еще большую опасность.

Об этом и о возможных путях решения проблемы в комментарии для ТСН.ua высказал собственное мнение военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак .

«Есть предположение, что армия РФ смогла нарастить производство. Если в прошлом году в России изготовляли 90 штук (ударных БПЛА – Ред.) в день, то в феврале 2025 года появлялась информация об изготовлении 120 дронов в день. Сейчас Россия за два дня запустила более 500 штук. Столько БПЛА было в марте прошлого года за весь месяц», – говорит Иван Ступак.

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При этом он подчеркнул: «Я обращаю внимание на то, что враг имеет возможность запускать столько дронов одновременно. Допускаю, что для запуска используют мобильные пусковые установки, забрасывая Украину БПЛА. Посмотрим, как будет дальше, но сейчас — «караул». Возможно, армия РФ накопила, но я думаю, что єто также может свидетельствовать об объемах производства”.

По мнению Ивана Ступака, в ближайшее время Россия не будет массировано обстреливать Украину ракетами, но этот перерыв будет связан с тем, что самолеты-бомбардировщики должны пройти техобслуживание.

«Специалисты по авиации говорят, что после каждого пуска самолеты должны пройти техническое обслуживание. Но локальные ракетные обстрелы возможны. По Одесщине, Днепропетровщине, Сумщине, Харьковщине. Пауза может занять около месяца», — говорит эксперт.

И добавляет: «А вот «Шахедами», предполагаю, будут бить регулярно. Нам с этим нужно что-то делать. Думаю, наши мобильные огневые группы с этим (с большим количеством БПЛА – Ред.) не справятся. Их нужно удваивать или утраивать. Нам нужны какие-то примитивные дешевые собственные комплексы для сбития, этакие «топоры». Мы сейчас не можем делать что-то очень высокотехнологичное».

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Почему участились атаки на Киев

В преддверии трехдневной атаки по Киеву российские пропагандисты со ссылкой на своих чиновников пугали Украину «актом возмездия» после атаки неизвестных дронов по российским городам.

В то же время Иван Ступак обращает внимание на то, что кроме этого кремлевские пропагандисты утверждали, что в украинской столице и пригороде дроны атаковали якобы военные объекты. Хотя на самом деле удары «Шахедов» пришлись по жилой и нежилой застройке, не имеющей никакого отношения к военной сфере.

По предположениям Ступака, российские атаки и по столице, и по другой территории Украины в ближайшее время продолжатся.

Ранее сообщалось, что Трамп набросился на Путина за многочисленные убийства мирных украинцев.

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