Война в Украине закончится к 9 мая? : эксперт назвал неожиданную причину

Военный эксперт не исключает, что война сбавит темпы в мае / © ТСН

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В последние дни, несмотря на ежедневные обстрелы со стороны врага, все чаще звучат предположения о возможном перемирии до 9 мая или в тот день.

Об этом, например, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Кроме того, как известно, в Москву прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который должен встретиться с Путиным. По данным Axios, ссылающегося на ознакомленный с поездкой источник, если перемирие в войне РФ против Украины не будет достигнуто до конца месяца, президент США Дональд Трамп может инициировать новые санкции против России.

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О том, что в мае российско-украинская война может существенно сбавить темпы, говорят и отдельные украинские аналитики. Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак.

Ступак говорит, что не исключается, что в мае для Украины могут произойти неожиданные и хорошие события. По его словам, это связано со сложной цепью газовых соглашений о поставках российского газа в Европу, следствием которых все же может стать завершение, по крайней мере, горячей фазы войны в районе 9 мая.

По его мнению, на это указывают многие параметры.

Причиной может стать газ

«От немцев я знаю о том, что в мае они ожидают существенных событий», — говорит Иван Ступак, ссылаясь на свое общение с представителями Германии.

И объясняет: «Суд швейцарского кантона (административная единица — Ред.) Цуг определил 9 мая как последний день, чтобы компания-владелец, оператор газовых потоков может рассчитаться со своими долгами. 10 мая она может признана банкротом. Есть большие предположения, что американский бизнес сейчас активно работает над тем, чтобы купить эту компанию, выплатить за нее долги».

К этому Ступак добавляет следующее: «Показатель таков: если компания обанкротится 10 мая, то газовой договоренности не будет. Если компания банкротом не становится, то это значит, что американцы вступают в дело. Насколько я знаю, немецкие политики на понятийном уровне кивают головой, мол, американцы, окей, вы можете приобрести этот газопровод. Немцы говорят, что готовы предоставить разрешение на то, чтобы американцы приобрели этот газогон и дальше может быть какая-то другая схема поставки российского газа в Европу, Германию. Но все это связано с Украиной. Немцы говорят, что замысел таков: американцы, если хотите торговать с россиянами, тогда останавливайте войну. Заканчивается война — газ пойдет в Европу, европейцы снова его покупают. Если война не заканчивается — немцы разрешения не дают. Россия без преувеличения теряет многое».

Ступак отмечает: «В российском Фонде национального благосостояния по состоянию на начало апреля осталось 38 миллиардов долларов, а в лучшие времена, по данным специалистов, было полтриллиона».

Резюмируя эксперт говорит: «Если компания-владелец будет признана банкротом, то соглашения не будет. Если банкротом не признается, это означает, что газовая договоренность будет работать. То есть, если газогоны выкупают, то у войны есть шансы на завершение«.

Ранее сообщалось о том, что генсек НАТО сделал прогноз об окончании войны .

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