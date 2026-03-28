Война в Украине закончится при одном условии: экономист назвал четкий сценарий

Украинский экономист Олег Пендзин назвал условия, из-за которых Россия будет вынуждена заканчивать войну против Украины / © ТСН

После появления сообщений о том, что глава России Владимир Путин якобы попросил у крупного бизнеса РФ денег на так называемую СВО, спикер диктатора Дмитрий Песков опроверг это и уточнил, что на встрече прозвучала инициатива от одного из бизнесменов делать взносы, и это предложение Путин одобрил.

Значит ли это, что денег на войну у России очень мало и она может прийти к выводу заканчивать ее — на эти вопросы в комментарии для ТСН.ua высказал мнение украинский экономист Олег Пендзин.

«Путин сказал, что высокие цены на нефть и война в Персидском заливе в лучшем случае продлятся еще три недели. Сказал, что потом нужно готовиться к более жестким условиям. Сегодняшняя ситуация с высокими ценами на нефть — она сугубо ситуационная, временная. Она связана исключительно с войной (на Ближнем Востоке — Ред.)», — напоминает Пендзин.

И продолжает: «Теперь о том, что касается российского бюджета. Там действительно очень большие проблемы. Это верно. Они, проблемы, напрямую обусловлены очень тяжелым состоянием российской экономики. Но я бы не надеялся на то, что именно экономические вопросы в ближайшее время будут способны заставить Путина сесть за стол переговоров. Я абсолютно уверен в том, что россияне и Путин будут искать деньги даже снижая социальные расходы и ухудшая общее положение дел в социальной отрасли».

Чтобы еще более подробно выразить свое видение ситуации, Пендзин приводит в пример такой анекдот: «Отец с сыном идут мимо магазина, где торгуют алкоголем. Сын говорит отцу: «Смотри, подорожала водка. Значит, ты будешь меньше пить? А отец ему отвечает: «Нет, сынок, это значит, что вы с мамой будете меньше есть».

Сколько будет продолжаться война в Украине

Также Пендзин отмечает: «То есть это тот вариант, о котором говорим по России. Россиянам будут резко уменьшать социальные расходы, но финансировать войну будут в любом случае. Следующий момент: чтобы ни у кого не было иллюзий — на сегодняшний день крупный российский бизнес является квазигосударственным. Без крышевания со стороны правоохранительных или силовых структур никакого бизнеса существовать в России не может. Поэтому те фамилии, которые формально являются российскими олигархами, — это те, кто является ставленниками силовых структур для того, чтобы формировать тот финансовый пакет, который необходим для решения вопросов именно силовых структур. Поэтому не стоит питать иллюзий».

Резюмируя, экономист дал собственный прогноз касательно условий, которые могут привести к завершению войны в Украине: «Если будет доведено до логического завершения ограничение возможности РФ продавать энергоносители, в первую очередь — нефть, когда вместо российской нефти на рынке появится нефть другого происхождения, то это будет тем моментом, который будет принуждать Россию к окончанию войны. Пока РФ получает деньги от продажи нефти — она будет воевать».

