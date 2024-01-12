Война в Йемене и ее влияние на Украину: все о причинах конфликта и почему так трудно уничтожить хуситов

В ночь на 12 января США вместе с Британией нанесли сокрушительный удар по хуситам в Йемене, выпустили 100 ракет. Мир буквально трещит по швам.

Кто такие хуситы и почему их атакуют, кто уже вступился за террористов и что эта война будет означать для Украины, — рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Союзники нанесли удары по хуситам

В ночь с 11 на 12 января на Ближнем Востоке разгорелась новая война. Военно-воздушные силы США вместе с Британией в полночь нанесли сокрушительный удар по хуситам — йеменским повстанцам, угрожавшим свободному судоходству в Красном море. В небо были подняты истребители с американского авианосца, по многочисленным военным объектам террористов нанесли удары дальнобойными высокоточными ракетами Tomahawk, а британцы из истребителей Typhoon нанесли удары ракетами Paveway IV. Йемен воспламенился.

Now the US , UK whose land doesn't touch the red sea are BOMBİNG Yemen ,So Israel can ethically cleansing Gaza.#Yemen WWIII and World War 3 ITS OUT F-22 DOWN pic.twitter.com/uPgouwMraQ — Aliyana G (@Aliyana567) January 12, 2024

Кто принял участие в налете?

Как сообщили в Вооруженных силах США, в ночном налете на Йемен приняли участие не только американцы, но и их союзники из 20 стран, в том числе британцы и нидерландцы из НАТО, а также Вооруженные силы Австралии и Бахрейна. Целями союзников стали радиолокационные системы врага, ПВО террористов, а также хранилища для БПЛА и ракет, которые они запускали по Израилю.

Впрочем, основная причина атаки на хуситов другая: террористы несколько месяцев брали на абордаж десятки гражданских судов, перевозивших гражданские грузы из Средиземного моря через Суэцкий канал в Красное море и далее в Индийский океан. По этому маршруту осуществляется до 20% от всей мировой торговли. С заявлением вышел президент Байдена.



Эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные атаки хуситов на международные морские суда в Красном море, включая использование противокорабельных баллистических ракет впервые в истории. Эти атаки подвергли угрозу персонал США, гражданских моряков и наших партнеров, поставили под угрозу торговлю и свободу судоходства. Более 50 стран пострадали от 27 атак на международное коммерческое судоходство. Экипажи из более чем 20 стран подвергались угрозам или были взяты в заложники во время актов пиратства. Более 2000 кораблей были вынуждены отклонить тысячи миль, чтобы избежать Красного моря, что может повлечь за собой недели задержек в сроках доставки продуктов. А 9 января хуситы совершили наибольшую сегодня атаку, нацелив ее непосредственно на американские корабли”, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Что предшествовало операциям союзников?

Напомним, что 9 января террористы нанесли массированную ракетную атаку по американским и британским кораблям, которые патрулировали международные воды в Аравийском и Красном морях, гарантируя безопасный проход торговых судов по проливу.

В результате ракетного налета ВМС США и Британии было сбито по меньшей мере 20 крылатых и баллистических ракет. Сбивали либо корабельным ПВО, либо истребителями союзников. 11 января атаки хуситов осудил Совбез ООН.

Долго ждать ответа от США не пришлось. Операции даже не помешала госпитализация министра обороны США Остина. Тот отдал все необходимые приказы прямо из палаты в больнице. Так что 12 января американцы показали зубы. Большинство ударов пришлось по столице Йемену Сани, которую контролируют боевики.

Местные СМИ сообщают, что американские Tomahawk поразили десятки объектов в столице и ее окрестностях, в частности авиабазу вблизи международного аэропорта Саны. Били и по другим аэропортам, в частности близ города Саада. Из них хуситы могли производить пуски БПЛА, которые радикалам годами передавал Иран.



Йеменские хуситы, или как они сами себя зовут Ансаруллах, — военизированная группировка, борющаяся за права шиитов-мусульман в Йемене. В 2014 году оно подняло мятеж против действующих властей страны. Единоверцев активно поддерживает Иран и использует их как рычаг влияния в регионе, в частности, для того, чтобы дестабилизировать международную торговлю.

В октябре 2023 года в разгар войны в Израиле радикалы пришли на помощь ХАМАСовцам и предприняли несколько попыток терроризировать Израиль с помощью БПЛА и ракет, но бесполезно — все цели были сбиты союзниками еще на подлете.

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Совершенно "неожиданно" в защиту йеменских террористов стали другие изверги — рашисты. 12 января 2024 года представительство РФ при ООН заявило о созыве заседания Совбеза организации в Нью-Йорке.

Скриншот

Спикер Путина Дмитрий Песков назвал эти удары нелегитимными. Подняли голову и их союзники по оси зла – иранцы. Впрочем, похоже, шутить с американцами они побоялись и отделались лишь официальным осуждением.



“Эти произвольные нападения не будут иметь никакого результата, кроме эскалации напряженности и нестабильности в регионе. Мы призываем международное сообщество предотвратить распространение войны, нестабильности и отсутствия безопасности в регионе посредством ответственных реакций и действий», — заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Пообещали ответить американцам и британцам и сами хустить. Впрочем, на что способны боевики после многочисленных ударов по их военной инфраструктуре сказать сложно.



“Наша страна подверглась большому нападению американских и британских кораблей, подлодок и военных самолетов. Нет сомнений, что США и Великобритании придется быть готовыми заплатить высокую цену за все ужасающие последствия этой вопиющей агрессии», — сказал член политбюро Ансаруллах Али Аль-Каххум.



Очередное обострение на Ближнем Востоке – беспрецедентная опасность для всего мира. От осложнений свободного передвижения или даже блокады морского пути из Средиземного моря в Индийский океан потеряют все, но больше всего европейцы. Именно по этому пути осуществляются международные морские перевозки из Азии, в частности, из Китая в страны ЕС.

Как новый конфликт повлияет на мир?

Альтернативный путь вдоль всего побережья Африки занимает дополнительные две недели, что делает его более дорогим. Распыляет это внимание Запада, который не может не реагировать на подобные вызовы. Путин и глава Китая Си Цзиньпин могут недолго порадоваться. Впрочем, на них это также оказывает большое влияние. Торговля – вещь двусторонняя. По Красному морю идут и китайские грузы, и российские нефтяные танкеры. Баб-эль-Мандебским проливом, связывающим Красное море с Индийским океаном и контролируемым боевиками, лежит одна из важнейших нефтяных артерий мира — через нее ежегодно перевозят около 250 млн тонн нефти и нефтепродуктов, значительную часть — из стран Ближнего Востока в Европу.

По состоянию на 12 января медиа уже сообщают о подорожании нефти марки "Брент" — скачок цены на 2% произошел всего через полсутки после эскалации конфликта в Йемене.



В то же время у Белого дома уже собралась толпа. Митингующие скандируют лозунги и требуют от Байдена прекратить поддержку Израиля и больше не бомбить Йемен. Вот такой бурный мир.

Protestors outside the White House demand “HANDS OFF YEMEN” & “FREE PALESTINE!” pic.twitter.com/H2fI9XtCSL — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) January 12, 2024

Почему уничтожить хуситов крайне тяжело?

При этом американцам или их союзникам будет крайне тяжело преодолеть террористов. Во-первых, у них хорошо вооружены и даже имеют современные средства поражения: ракеты и БПЛА. Сама же группировка имеет целую армию боевиков, их насчитывается до 120 тысяч. Так что, если те не прекратят сопротивление, костер войны может разгореться еще сильнее. А это, к сожалению, точно повлияет и на Украину.

“Ситуация на Ближнем Востоке усугубляется, добавляются новые проблемы: Йемен, Ливан, Сирия. Иран, а на самом деле поддерживающие его силы — Китай и Россия, повышают ставки и пытаются ослабить США и их союзников в Европе и в Азии. Все это уже сказывается на Украине и дальше будет прогрессировать. Эти события будут влиять на глобальную безопасность и экономику, которая и так находится в кризисном состоянии. К этому следует отнестись очень и очень серьезно”, – отметил Александр Демченко, редактор отдела “Мир” издания LB.ua.

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