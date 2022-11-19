"Война включила у большинства людей сознание": рыбинспекторы констатируют уменьшение браконьеров

Однако на рейдах все еще вылавливают с тепловизором бессознательных и выписывают штрафы.

В Одесской области рыбинспекторы констатируют уменьшение браконьеров, но ежедневно фиксируют нарушение правил осенней рыбалки, только за месяц выписали штрафов на 50 тысяч гривен, говорится в ТСН.

В рейды выходят в ночное время, чтобы заскочить браконьеров с поличным. Инспекторы замаскированы, их главный инструмент – тепловизор. Через него просматривают, не используют ли рыбаки запретного драча – самодельное средство из спаянных между собой больших крючков-кошек.

Во время рейда обнаруживают нарушителя — садик с рыбой едва из воды извлекает, поэтому улов сверх нормы, к тому же рядом запрещены ловушки на раке. Инспекторы еще живую рыбу выпускают, иначе за каждую лишнюю – рыбаку пришлось бы заплатить штраф почти 4 тысячи гривен.

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Выявляют инспекторы и сетки, но хозяев их не находят. Несмотря на это руководитель инспекторов отмечает, в последнее время браконьеров стало меньше. "Война включила у большинства людей сознание, поэтому мы видим, что меньше стало жалоб, меньше стало нарушений", — отмечает Вячеслав Грибенко.

Через три часа рейда инспекторы выпустили обратно в реку более тридцати килограммов выловленной рыбы.

Такие рейды будут проходить еженедельно, пока водоемы не скуют лед.

В месяц штрафов на 50 тысяч гривен: как в Одесской области ловят браконьеров

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