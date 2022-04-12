Война восстановила забытые профессии и ускорила программу обучения: как сейчас занимаются студенты

Война из сундука получила уже забытые профессии.

Восстановить забытые профессии, ускорить программу обучения, а вместо лекций – давать немного больше практики. Война требует перемен в образовании. В университетах, училищах и колледжах – уже размышляют над тем, как в кратчайшие сроки выпустить как можно больше специалистов, которые будут восстанавливать страну. А вместе с тем уже сейчас используют их знания в помощь нашему войску.

Так студенты-повара сейчас готовят еду сразу на фронт, физики — мастерят зарядные устройства, а фармацевты – производят лекарства для наших воинов. И все это вместе с учителями, возглавившими студенческий фронт. Как – наблюдала корреспондентка ТСН Елена Гущик во время марафона "Единые новости".

Урок вождения для первого курса. Директор училища Людмила Григорьевна знакомит с десятком юношей. Трактористы, слесари, водители — они только привыкли к новому званию "студент", как уже имеют сверхважную задачу, без прогулов и вдвое быстрее, освоить профессию. За стеной – собранный кулинарный батальон: Директор училища говорит, война из сундука получила уже забытые профессии. И снова вернула за парты – бывших выпускниц. Теперь швеи одевают наших воинов и первыми испытывают программу для будущих студентов.

В университетах, где обучение пока дистанционное, разворачивают штабы гуманитарной помощи, а старшие курсы юридических факультетов предоставляют бесплатные консультации переселенцам.

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Сейчас образование нуждается в корректировке в условиях войны и восстановления. Например, если преподавалась психология всеобщая, то теперь она больше уходит в практическую и посттравматическую психиатрию. Специальности фармацевтика – если раньше просто учили общим вещам, то сейчас делают мази, таблетки для нужды войны.

Лаборатория Волынского университета – на самом деле студенческая столовая. Только в феврале прогремевшие взрывы ректор дал добро, а кафедра химиков решила – будут делать здесь то, что умеют лучше всего. Не менее 10 коробок лекарства в день едет на передовую.

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