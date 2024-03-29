Война – войной, а политика по расписанию: в чем настоящая проблема зернового спора между Украиной и Польшей

ТСН.ua, описывая "зерновой" спор между Украиной и Польшей, в последнее время постоянно отмечал, что правительство Туска очевидно потеряло контроль над ситуацией в Польше, которая с протестами фермеров приобретает катастрофических масштабов.

В четверг, 28 марта, Госпогранслужба сообщила, что до 2 апреля польские протестующие временно сняли блокаду на пункте пропуска "Угринив – Долгобычев". Но на двух других – "Ягодин" и "Рава-Русская" – блокада продолжается. По словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, в очередях около 370 грузовиков, львиная доля – именно на пункте пропуска "Ягодин". Если сравнивать с тем, о чем ТСН.ua писал еще почти три недели назад, то ситуация на границе заметно улучшилась, потому что тогда были заблокированы пять КПП, а в очереди стояло более 1700 фур.

Но вряд ли можно сказать, что разблокировка пункта пропуска "Угринив — Долгобычев" стала результатом продолжавшихся 27-28 марта двухдневных интенсивных правительственных переговоров между Украиной и Польшей сначала на уровне министров сельского хозяйства двух стран, а затем — премьеров. По словам главы польского правительства Дональда Туска, стороны "близки к тому, чтобы найти решение". Вряд ли это произойдет до местных выборов в Польше 7 апреля, да и после них тоже. Ведь, как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, два года назад, когда Россия начала свое полномасштабное вторжение, Украина получила доступ к единому рынку ЕС, но временно.

Так почему же этот "зерновой" (а дело не только в зерне) кризис между Варшавой и Киевом надолго? И как правительство Дональда Туска теряет контроль над ситуацией в собственной стране, подыгрывая откровенно пророссийским силам? ТСН.ua расскажет в этом тексте .

Почему дело не только в зерне: пророссийские партии на марше

Свежие соцопросы свидетельствуют, если бы в Польше в ближайшее время состоялись парламентские выборы, то пророссийская и откровенно антиукраинская партия "Конфедерация" (13%) заняла бы третье место, после правящей партии премьера Туска "Гражданской коалиции" (29%) и "Права" и справедливости" (24%), которая до этого была у власти в течение восьми лет. Хотя на парламентских выборах минувшей осенью "Конфедерация" финишировала только с 6,8%.

Стоит напомнить, что именно "Конфедерация", негласно поддерживаемая "Правом и справедливостью", чтобы подбросить как можно больше проблем своему преемнику у власти после парламентских выборов в Польше прошлой осенью, стояла у истоков протестов фермеров и перевозчиков, которые начались еще год назад. А уже в ноябре, после польских выборов, газета Wyborcza писала, что, воспользовавшись бездействием правительства Туска, пророссийская и откровенно антиукраинская "Конфедерация" взяла протесты фермеров и перевозчиков под свое "флаг".

К тому же, ТСН.ua еще в феврале этого года писал, что первым об инциденте с высыпанным украинским зерном протестующими на границе польскими фермерами сообщил один из организаторов этих акций аграриев Рафал Меклер — глава люблинской ячейки "Конфедерации". И это был редкий случай. Но в польских СМИ нет информации о том, кто-то из виновников выплатил компенсаций украинскому бизнесу и перевозчикам за нанесенный ущерб. Более того, протесты фермеров, которые в марте распространились на всю Польшу, заблокировали также главные автомагистрали страны и условные границы между Германией и Словакией.

И все из-за мифического украинского зерно, которое якобы попадает через Германию и Словакию в Польшу. Доказательств, как и в случае наказания виновных относительно высыпанного украинского зерна, никто не привел. Однако все даже в НАТО отметили хрупкую реакцию Варшавы, когда российская ракета во время очередного массированного обстрела Украины в воскресенье, 24 марта, пересекла воздушное пространство Польши на целых 39 секунд. ВС страны ее не сбили, уже не говоря о том, что Польша – страна-член НАТО. Со стороны Украины это выглядело так: "Мы видели российскую ракету, да, она пересекла воздушное пространство Польши, мы подняли в воздух истребители и сопровождали ее, пока она не вернется назад в воздушное пространство Украины, где и поразит цель".

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ВС страны сбили бы российскую ракету, если бы они были уверены, что она направляется к какой-то цели собственно в самой Польше. Однако впоследствии министр иностранных дел соседней Литвы Габриэлиус Ландсбергис сказал очень четко: "В следующий раз, когда ракета нарушит воздушное пространство НАТО, ее нужно сбить". А после этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще раз пригрозил захватом Сувальского коридора, отделяющего Калининград от Беларуси, а Польшу – от стран Балтии.

"Я ожидаю от НАТО очень немедленного и прямого ответа (на пересечение российской ракетой воздушного пространства Польши – ред.). Имею в виду, что мы не можем это терпеть. Потому что мы знаем российскую тактику: они идут шаг за шагом, тестируя новые обстоятельства, устраивая провокации. Поэтому мы должны отвечать всеми средствами, не оглядываясь на цену нашего ответа", — сказал в комментарии ТСН.ua депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Переговоры двух премьеров: почему нет результата

В воскресенье, 7 апреля, в Польше пройдут местные выборы. Возможно, именно поэтому на четверг, 28 марта, за 9 дней до них, правительство Туска захотело устроить официальные переговоры с украинской делегацией в Варшаве. Почему мы так утверждаем? Ибо о дате этих переговоров стало известно еще более месяца назад. Понятно почему Польша все выставила именно так. Не понятно только, зачем украинская делегация туда поехала, зная, что никакого прорыва или тем более малейшего результата не будет достигнуто.

Днем ранее, в среду, 27 марта, переговоры между делегациями министров с/х двух стран продолжались шесть часов. Именно они должны были утвердить финальную рамку договоренностей на правительственном уровне, которую должны были финализировать премьеры Денис Шмигаль и Дональд Туск. Впервые на уровне министров с/х двух стран присутствовали и представители тех бизнесов, к продукции которых поляки имеют больше претензий: украинцы, мол, создают им конкуренцию, не являясь членом ЕС; или, что у нас нет европейских экологических стандартов; и, более того, наша агропродукция ненадлежащего качества.

Казалось, компромисс был достигнут. Ведь накануне украинские члены правительства сообщали, что Киев готов пойти на уступки Варшаве в одностороннем лицензировании экспорта агропродукции в Польшу. Что это значит? Это значит, что Украина согласилась вернуться к квотированию своего экспорта (т.е. ограничению экспорта определенных видов агропродукции в Польшу сверх определенного уровня), как это было до весны 2022 года, когда ЕС в одностороннем порядке отменил все пошлины и квоты для украинского экспорта в знак солидарности. с Украиной из-за полномасштабного российского вторжения.

"Когда Путин заблокировал украинский экспорт через Черное море, Украина временно получила доступ к единому рынку ЕС. Теперь, когда она возобновила доступ к морю, а значит, и к существующим рынкам, время этой привилегии медленно проходит", — сказал министр иностранных дел Польши Радослав. Сикорский, добавив, что Польша стратегически поддерживает Украину, но это не значит, что у двусторонних отношений нет проблем. Так, Силы обороны Украины выгнали российский флот из Черного моря, уничтожив где-то треть их кораблей. Однако из Варшавы не видно, как Россия каждый день атакует портовую и энергетическую инфраструктуру Одессы и области, чтобы остановить наш экспорт морем.

Собственно, о проблемах. Даже польское издание Onet написало, что заместитель министра с/х Польши Михал Колодзейчак (избранный по спискам "Гражданской коалиции" Туска, но являющийся лидером "Агроунии", которая также была организатором протестов фермеров еще год назад) вел себя неадекватно на переговорах делегаций двух профильных министров Некоторые фотографии, которые, в частности, обнародовал Украинский клуб аграрного бизнеса, представители которого были на переговорах министров с/х Украины и Польши в Варшаве в среду, 27 марта, говорят сами за себя. Михал Колодзейчак откровенно спал на переговорах, а затем, в чем его обвинили даже польские коллеги, сорвал все договоренности, которые, казалось, уже были достигнуты.

И, как следствие, на переговорах Дениса Шмыгаля и Дональда Туска в Варшаве в четверг, 28 марта, каких-либо минимальных сдвигов не было. Хотя еще накануне Киев согласился на одностороннее ограничение экспорта яиц, курятины, меда, яблочного сока и замороженных фруктов. То есть, на одностороннее квотирование, и, более того, даже возврат к калькуляции этих квот в объемах на 2021 год, когда объем экспорта украинских агротоваров был низким.

"Сегодня украинское зерно не попадает на польский рынок. Наше правительство ввело процедуру верификации четырех агрокультур — кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы. Без лицензии экспорт этих категорий не происходит. Мы сейчас такие разрешения не выдаем. Будем выдавать их только по совместному согласованию с польским правительством. Это первый шаг с нашей стороны", — сказал Денис Шмигаль.

Однако ни это, ни, по сути, квотирование всех этих видов украинского экспорта не устроило польскую сторону. "Мы ищем решений, которые, возможно, не будут полностью устраивать, но которые будут защищать основные интересы польских фермеров и производителей – и, с другой стороны, украинских. Мы близки к тому, чтобы найти решение, чтобы украинский транзит, проходящий через Польшу", не создавал проблемы на польском рынке", — заявил Туск после переговоров с украинским премьером.

По мнению заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука, споры между сторонами зашли так далеко, что попытаться договориться или, по крайней мере, продемонстрировать такую попытку, было просто необходимо.

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"Это требовало экспертное сообщество, этого требовал здравый смысл. Однако, похоже, именно демонстрацией попытки Варшава и Киев и ограничились. И в ходе переговоров, и сразу после них, стало ясно, что обе стороны действительно стремятся срыва переговорного процесса, да еще и в Резкие эмоциональные выпады отдельных польских переговорщиков в адрес украинской стороны – явная попытка спровоцировать украинцев на демарше.Слив информации о якобы неадекватном состоянии одного из представителей Польши – явная оплеуха польской стороне. поиски компромисса, стороны на него мало надеются и без активного вмешательства Еврокомиссии не обойдется. А поскольку нынешняя Комиссия на радикальные решения не пойдет, то и Украина, и Польша ищут лишь какое-либо промежуточное решение", — прокомментировал ТСН.ua Сергей Герасимчук, добавив, что и Варшава, и Киев собирают аргументы для нового состава Комиссии, и спор будет продолжаться уже с большим привлечением ЕС (и, не исключено, с еще большей интенсивностью) уже после ротаций в Комиссии после выборов в Европарламент в июне.

Однако "зерновой" спор с Польшей, по справедливости отмечает Politico, лишь начало сложных вступительных переговоров Украины в ЕС. В настоящее время Европарламент и Совет ЕС пришли к консенсусу о продлении еще на год действия бесквотного и беспошлинного режима для украинского экспорта, однако с исключениями для яиц, мяса птицы и сахара. Но финального решения еще нет. Поэтому, хоть на переговорах в Варшаве Дональд Туск и Денис Шмигаль и заявили об "особом партнерстве" между Украиной и Польшей, уровень взаимных оскорблений зашел так далеко, что хорошего выхода из этой ситуации просто нет. Правительство Туска не может признать, что в погоне за рейтингами и голосами жителей села потеряло контроль над страной, что уже проявилось в чувствительных вопросах обороны с российской ракетой. Киев со своей стороны не может признать свои ошибки, сделанные на эмоциях прошлого года.