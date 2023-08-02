Война возвращается в свои символические центры: все, что известно о "бавовне" в Москве

После нескольких мощных прилетов по российской столице, россияне теперь боятся просыпаться ночью от взрывов и уже думают о покупке защитных пленок для окон.

Накануне беспилотники уже во второй раз атаковали бизнес-центр "Москва-сити". В Евросоюзе по этому поводу говорят, что Россия не должна использовать атаки дронов на Москву как повод для дальнейшей эскалации.

Что известно о новой "бавовне" в центре вражеской столицы и как на это реагируют сами россияне — в сюжете ТСН.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали подчеркнула, что детали и обстоятельства атаки неизвестны, однако заявления самой России по этому поводу не вызывают доверия, поскольку страна-агрессорка активно манипулирует какой-либо информацией.

Последствия атаки БПЛА по Москве / Фото: Associated Press

Российские военные утверждают, что во время атаки в ночь на 1 августа два дрона якобы сбили в Московской области, а вот последний — поразили средством радио-электронной борьбы, но он врезался в высотку "Москвы-сити". В этом небоскребе расположен целый ряд офисов, в том числе и российских министерств. Некоторые из них еще после первой атаки начали работать удаленно из-за так называемых "офисных проблем". Теперь желающих находиться в здании стало еще меньше.

Так, россияне утверждают, что теперь боятся просыпаться ночью от взрывов. Теперь им "беспокойно" и они уже думают о покупке защитных пленок для окон.

Страна, почти полтора года обстреливающая украинскую столицу, ночной инцидент сравнивает с террористическими атаками в США 11 сентября, когда террористы врезались на захваченных самолетах в американские небоскребы. По крайней мере, с такой панической тирадой выступает представитель российского МИД Мария Захарова. В Кремле в конце концов признали, что угроза от беспилотников очевидна, но говорят, что принимают меры.

Именно способность поражать цели в глубине страны-агрессорки – единственный способ добиться перелома в войне, говорил ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. И, похоже, вскоре к выражениям о "жесте доброй воли" и "отрицательном всплытии", которыми россияне пытались прикрыть отход своих войск и утопленные корабли, прибавятся и другие.

Сейчас Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию "авторов войны", чтобы собрать все долги, говорит советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Последствия атаки БПЛА по Москве / Фото: Associated Press

"Все, что дальше будет происходить в России, — объективный исторический процесс. Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны", — считает он.

Официально Киев не признает свою причастность к атакам беспилотниками по Москве. Впрочем, советник главы Офиса президента Украины считает, что подобные инциденты будут продолжаться.

Волонтер Игорь Лаченков с беспилотником "Бобер"/Фото: Лачен пишет (https://t.me/lachentyt/29156)

По сообщениям, встряхнувший Москву дрон может быть беспилотником с названием "Бобер". На такие собирали средства украинские волонтеры Сергей Притула, Сергей Стерненко и Игорь Лаченков. О самом аппарате известно немногое: его главная способность – пролетать сотни километров.

Кто именно запустил дрон, произошло ли это с контролируемых Украиной территорий или на внутренних российских землях — может быть менее важным, чем неутешительные для россиян выводы, которые или ярко демонстрируют пробелы в российской противовоздушной обороне, или показывают, что Москва не имеет контроля над своими же землями.

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