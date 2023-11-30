"Война все равно началась бы": участник Евромайдана вспомнил, как 10 лет назад "Беркут" издевался над студентами в центре Киева

В ночь на 30 ноября 2013 года "беркутовцы" избили студентов на Майдане, после чего на главную площадь страны вышли сотни тысяч украинцев.

Сегодня, 30 ноября, – 10-я годовщина разгона и избиения "Беркутом" студентов на Майдане. Как известно, это событие стало началом конца власти Януковича. Уже в последующие дни на Майдан вышли сотни тысяч украинцев поддержать митингующих.

ТСН.ua пообщался с одним из тех, кто был непосредственным участником событий и пострадал от ударов "беркутовцев". Ярослав Радонь является военнослужащим 24 бригады имени короля Даниила, он уверен, что все то, что случилось 10 лет назад, было не зря.

" Я убежден, что тот день стал началом национально-освободительной войны, — говорит Ярослав Радонь. — Полномасштабное вторжение России стало кульминацией тех событий. Мы же тогда, 10 лет назад, пытались достичь того, чтобы система власти была изменена на европейские стандарты. Я считаю, что цель Евромайдана достигнута процентов на 60. К примеру, в рамках действующего законодательства мы имеем право и можем критиковать власть, у нас есть свобода слова. Сейчас уже никто не сомневается, что такое Россия. Если бы не было событий 30 ноября, то Россия все одно бы пыталась оккупировать Украину. Возможно, это имело бы другой формат. Война рано или поздно все равно была бы».

По словам Радоня, избиение студентов на Майдане даже после 10 лет осталось безнаказанным.

"Но я убежден, что в будущем будет наказание для тех, кто избивал и расстреливал людей на Майдане. Но многие пострадавшие, возможно, этого не дождутся. Я в этом убежден", — говорит Ярослав.

События в ночь на 30 ноября 2013 года Ярослав вспоминает так: " Вечером 29 ноября "Беркут" пытался нас окружить, хотел нас зачистить. Но благодаря киевлянам отступил. А к утру, когда нас было меньше, около 300 человек, "Беркут" коварно нас окружил и зачистил.

К этому Ярослав добавляет: Помню, как "беркутовец" бил резиновой дубинкой девушек по ногам. Я лежал рядом и истекал кровью. Почему-то запомнилось, что тогда заранее на Майдан прибыли кареты скорой. Полагаю, власть тогда пыталась демонстративно нас запугать".

Напомним, в украинских судах до сих пор рассматривают 150 дел в отношении 300 бывших правоохранителей, прокуроров и судей, которые причастны к преступлениям во время Революции достоинства. Еще 70 производств находятся на стадии досудебного расследования. По истечении сроков давности, например, бывшие "беркутовцы", жестоко разгонявшие студентов на Майдане, так и не получат реальных сроков заключения.

Часть бывших "беркутовцев" суд отпустил на свободу, еще часть - Украина обменяла.

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