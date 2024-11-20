"Война все спишет": как Путин дает приказы насиловать украинок на оккупированных территориях

Сексуальное насилие в современной войне есть везде, куда ступает нога оккупанта.

В архивах Института современной истории хранится документ, существование которого отрицают в современной России. Это дневники, которые чудом уцелели и сохранились по сей день. Это оригинал свидетельств об изнасиловании немок освободителями из Союза. Эти рукописи дают ответы, почему современные оккупанты повторяют поступки своих дедов.

Об этом говорится в проекте журналистки ТСН Натальи Яромолы.

"Война все спишет", — так говорил Сталин, который закрыл глаза на изнасилование двух миллионов немок после Второй мировой войны.

“Тот момент, что тогда не осудили Сталина, который сам говорил: “Ну, это солдаты, не обращайте внимания. Мужчины после такой тяжелой войны имеют право расслабиться". Это он так говорит о насилии. Это отношение, что война все спишет, что во время войны правил нет, из советщины перенял Путин”, — рассказала исполнительный директор центра гражданских свобод Александра Романцова.

Безнаказанное зло вернулось. Сексуальное насилие в современной войне есть везде, куда ступает нога оккупанта. И хотя точного количества этих преступлений никто не знает, даже то, что известно, указывает на целенаправленную и системную политику Москвы.

“Должна быть ответственность именно тех, кто придумал эти приказы. Придумал всех отправить в Украину и убивать, и насиловать. И тут самое главное собрать для нас, что это действительно результат такого приказа, а не просто с ума сошли, не знаю, подразделение Z, которое одно-небольшое, сорок человек, вот они маньячат. Один из принципов – это системность. Когда ты видишь, что паттерн поведения и действия схож одновременно в Херсоне, Мелитополе, Запорожье, Чернигове и на Донбассе”, — говорит Александра Романцова

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