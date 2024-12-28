Война вступает в завершающую фазу: в Сеть слили варианты "мирного плана"

Аналитики прогнозируют, по каким сценариям может завершиться российско-украинская война, и какие сценарии будущей безопасности возможны для Украины. Детали – в эксклюзиве TSN.ua.

Война в Украине вступает в свою завершающую фазу, и соглашение о ее прекращении кажется более вероятным, чем когда-либо. Об этом пишут западные СМИ. Дональд Трамп заявил, что разрешение конфликта в Украине – его основной приоритет. В то же время Зеленский подчеркнул, что заморозки войны или капитуляции не будет.

Тем временем аналитики прогнозируют, по каким сценариям может завершиться российско-украинская война и какие сценарии будущей безопасности возможны для Украины. Детали – в эксклюзиве TSN.ua.

Украина не пойдет на заморозку войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова капитулировать перед Россией или соглашаться на заморозку войны. По его словам, Украина уже много лет борется за свой суверенитет и не собирается отказываться от независимости из-за каких-либо внешнеполитических решений. Глава государства добавил: "Трамп знает о желании не спешить во вред Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не стремились объявить о прекращении войны, Киев не будет сдаваться или отказываться от своей независимости".

В то же время Зеленский отметил, что избранный президент США Дональд Трамп стремится как можно быстрее разрешить этот конфликт, однако пока не имеет доступа ко всем необходимым данным. Сейчас Трамп еще не находится в Белом доме, а потому не имеет доступа ко всей информации — разведке, Пентагону, дипломатическим каналам и тому подобное. Когда у него будет такой доступ, Украина сможет говорить на одном уровне, обладая одинаковым объемом информации.

Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня?

Издание NYT пишет, что Украина борется: с лета она неуклонно теряет позиции, ее армия сталкивается с острой нехваткой солдат, а Россия в 2024 году получила в шесть раз больше территории, чем за весь 2023 год. После долгих обещаний не уступать территорию России, президент Украины Владимир Зеленский недавно признал, что украинской армии сейчас не хватает сил, чтобы освободить всю временно оккупированную территорию военным путем. Однако Зеленский подчеркнул, что отказаться от оккупированных территорий Киев также не может, поскольку это запрещено Конституцией.

Несмотря на привлечение огромных ресурсов в войну, диктатор Путин все еще не контролирует всю Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, вместе с Луганской частью его провозглашенных целей. Он также начал определять свои условия прекращения огня даже тогда, когда его войска продвигаются вперед, и до того, как ему удалось полностью выбить украинские войска из тех частей Курской области РФ, которые они захватили в дерзком бою в августе.

Издание Reuters, ссылаясь на пять источников, знакомых с кремлевским мышлением, пишет, что Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня в Украине с Дональдом Трампом, но исключает какие-либо серьезные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от стремления вступить в НАТО. Новоизбранный президент США Трамп, пообещавший быстро положить конец конфликту, возвращается в Белый дом в период доминирования России на фронте. Москва контролирует часть Украины и продвигается самыми быстрыми темпами с первых дней вторжения в 2022 году.

Reuters пишет, что по словам трех человек, пожелавших остаться анонимными для обсуждения чувствительных вопросов, может быть место для переговоров по точному разделению четырех областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Россия также может быть открыта для выхода из относительно небольших частей территории, которые она контролирует в Харьковской и Николаевской областях, на севере и юге Украины, заявили двое чиновников. Путин также неоднократно заявлял, что любое соглашение о прекращении огня должно отражать "реалии" на месте, но не кратковременное перемирие, которое, по его словам, позволит Западу перевооружить Украину.

Трамп – единственный человек, который может объединить обе стороны?

Директор по коммуникациям Трампа Стивен Ченг сказал Reuters о новом президенте США, что "он — единственный человек, который может объединить обе стороны для мирных переговоров и работать над прекращением войны и прекращением убийств".

Будущее самого Крыма не обсуждается, заявили все российские официальные лица. Один из высокопоставленных чиновников, осведомленный с обсуждениями на самом высоком уровне в Кремле, сказал, что Западу придется принять "суровую правду", что вся поддержка, которую он предоставил Украине, не может помешать России выиграть войну.

Отвечая на вопрос, как может выглядеть возможное прекращение огня, два российских источника сослались на проект соглашения, который был почти одобрен в апреле 2022 года после переговоров в Стамбуле, который Путин публично называл возможной основой для сделки.

Дональд Трамп пообещал быстро прекратить войну, и ему хватит рычагов для этого – он может прекратить военную помощь Украине, если она не будет вести переговоры, и увеличить ее, если Путин откажется сесть за стол переговоров. Но, несмотря на то, что разные предложения по соглашению высказывались как частно, так и публично, неясно, есть ли у Трампа настоящий действенный план.

Четыре возможных сценария будущей безопасности Украины

7 декабря Зеленский встретился с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже – это была первая личная встреча главы Украины с Трампом после выборов. И президент Украины, очевидно, использовал возможность подчеркнуть важность гарантий безопасности для Украины. Издание The New York Times пишет о четырех возможных сценариях будущей безопасности Украины.

Первый. Зеленский хочет, чтобы Украина стала членом НАТО, но это, вероятно, останется невозможным, поскольку, по меньшей мере, семь стран альянса выступают против вступления или предлагают отложить его на неопределенный срок.

Второй. Возможна коалиция, готовая обеспечить защиту Украины, но без участия США. Такое соглашение не будет надежным. Трамп, вероятно, не подпишет подобную договоренность.

Третий. Размещение европейских войск в Украине после войны для контроля по прекращению огня.

И четвертый – вооруженный нейтралитет – еще одна возможность, но для Украины это будет малоприемлемым. Такая модель потребует от РФ гарантий невмешательства, а от Украины – отказа от НАТО и размещения иностранных войск на своей территории.

Три варианта "мирного плана"

Между тем, издание Reuters пишет, что команда Трампа уже предложила три варианта мирного плана по войне в Украине. Абсолютно все не предполагают вступления Украины в НАТО.

Первый вариант – от Кита Келлога, который станет спецпосланником США по Украине и должен посетить Киев уже в начале января. План Келлога подразумевает заморозку конфликта по текущей линии столкновения и принуждение России и Украины сесть за стол переговоров.

В статье отмечается, что новоизбранный американский лидер предоставит Украине больше оружия, только если государство согласится на мирные переговоры.

В то же время, Трамп предупредит Россию об увеличении помощи для Киева в случае, если Москва откажется от переговоров. Киеву будут предложены гарантии безопасности со стороны США, которые могут предполагать увеличение поставок оружия после заключения мирного соглашения.

Второй вариант предложил избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он выступил против помощи Украине. Согласно его плану, мирное соглашение между Киевом и Москвой может предусматривать демилитаризованную зону на нынешних линиях фронта, которая будет "мощно укреплена" для предотвращения дальнейших вторжений со стороны РФ.

Третий вариант предложил бывший исполняющий обязанности руководителя разведки Ричард Гренелл. Он выступал за создание "автономных зон" на востоке Украины.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ВОЙНА ВСТУПАЕТ В ЗАВЕРШАЮЩУЮ ФАЗУ?! В Сеть слили варианты "мирного плана"!

Напомним, 22 декабря Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным, поскольку тот ранее говорил, что хочет встретиться с ним "как можно скорее".

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