Война за черную ягоду: на Житомирщине крестьяне ополчились против сборщиков из соседней области

Война за черную ягоду: на Житомирщине крестьяне ополчились против сборщиков из соседней области

Местные жители не пускают в лес собирателей черники из Ровенской области, порой доходит до драк.

Жители села Липники, Житомирской, перекрывают дорогу в лес, чтобы не допустить туда приезжих из Ровенской области сборщиков черники. Чтобы не допускать обострения конфликтов и столкновений, в селе теперь постоянно дежурит полиция. О причинах и ходе этой "ягодной войны" говорится 12 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Жители Липник каждое утро блокируют дорогу в местный лес, чтобы не пропускать машины из соседней Ровенской области. Они жалуются, что оттуда приезжают целые бригады, до сотни человек, которые выбирают все — до последней черники, а к тому же повреждают ягодники большими гребешками.

"Едут к нам, выбирают... Мы зарабатываем на ягоде копейки, а они еще и те у нас забирают", — жалуется местная жители Наталья Синяк.

Сбор черники в Липниках и в близлежащих селах для здешних людей, действительно, является едва ли не единственным способом заработать себе на жизнь.

Местная крестьянка София, которая собирает чернику почти ежедневно, сетует, что после приезда соседей в лесу сохнут целые кустарники, потому что они не аккуратно собирают ягоды, а дерут их, извлекая кусты из земли. Чтобы спасти ягодники от такого уничтожения, в селе собираются организовать специальные рейды.

"Будут ездит по лесу и выявлять нарушения, есть такая статья о повреждении кустов и кустарников", — отметил староста Липниковского округа Александр Рабчук.

Сами же приезжие сборщики такие обвинения отвергают. Говорят, что после гребенки черника даже лучше растет.

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На Житомирщину сборщикам из соседней области ехать 3 часа, за однодневную поездку они зарабатывают до семи тысяч гривен. Бусики, которыми они приезжают, часто бывают переполнены, детей сажают прямо на корзины. И это единственная формальная причина для полиции, чтобы вмешиваться в ситуацию, ведь запретить приезжим сбор ягод они не имеют права.

А вот за нарушение правил перевозки пассажиров, как объясняет заместитель руководителя сектора реагирования патрульной полиции Коростенского районного управления полиции Ярослав Каминский, составляют админпротокол.

Чтобы не допускать столкновений и разнимать конфликтующие стороны, полиция устроила в селе постоянное дежурство. В случае обострения в Липники отправляют дополнительные наряды.

Новости Украины: в Житомирской области разгорелась война за доступ к сбору черники

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