"Война" за эмбрионы: в Украине родители покойного мужчины судятся с невесткой, потому что хотят внуков

Сейчас уже более года длится суд и медицинское сообщество ожидает решения.

В Украине продолжаются судебные процессы через эмбрионы, созданные благодаря репродуктивным технологиям. После смерти сына родители потребовали от невестки внуков, а когда она отказалась — то захотели забрать себе генетический материал.

Об этом говорится в ТСН.

Анастасия и Александр Кузьменко прожили в браке 5 лет. Мечтали о детях, но пришлось обращаться за помощью к репродуктологам, у них было 6 замороженных эмбрионов. Александр заболел и внезапно скончался. Вскоре после смерти свекры давили на невестку, чтобы и благодаря переносу эмбрионов родила внуков. Однако Анастасия отказалась.

Анастасия и Александр Кузьменко

Владимир и Татьяна Кузьменко подали в суд на невестку. Они хотят продолжения рода, а поетому претендуют на эмбрионы.

Сейчас уже более года длится суд и медицинское сообщество ожидает решения. Анастасия Кузьменко говорит, что у нее уже есть решение суда по поводу, может ли эмбрион пойти на экспертизу.

"Был апелляционный суд, мы хотели обжаловать постановление суда относительно экспертизы. Мы предоставили в суд кучу доказательств о том, что во время экспертизы эмбрион может быть поврежден или вообще уничтожен. Однако судья все равно разрешил экспертизу. Апелляционный суд также, несмотря на мои права, как быть матерью, нарушает их", — сказала Анастасия Кузьменко.

Анастасия говорит, что она возмущена действиями родителей мужа, ведь эмбрионы им не принадлежат. Она отметила, что она с мужем подписали договор о том, что в случае гибели одного из супругов, генетический материал принадлежит другому.

Юристы говорят, что законодательством подобные случаи не урегулированы.

"Даже если суд удовлетворит иск дедушки и бабушки, в Украине с этими эмбрионами они ничего не смогут сделать", — говорит юрист Елена Бабич, отмечая, что в нашей стране запрещено суррогатное материнство по социальным мотивам.

Елена Бабич

Нардепка Оксана Дмитриев отметила, что воспользоваться суррогатным материнством в Украине могут только супруги.

"Просто бабушка с дедушкой не могут взять эмбрион, принадлежащий другой женщине и использовать суррогатную мать", – говорит она.

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