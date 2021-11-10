Война за километр до границы России: как живет поселок в Луганской области после обстрела оккупантами

Война за километр до границы России: как живет поселок в Луганской области после обстрела оккупантами

Болотене расположено в так называемом треугольнике – с одной стороны свободная Украина, с другой – государство-оккупант, а с третьей стороны – захваченные территории Луганщины.

В поселок Болотене, на Луганщине, за последние несколько дней произошло два мощных артиллерийских обстрела. В результате обстрела пророссийскими боевиками — повреждены дома, электроопоры, выбиты стекла в домах. Этот поселок расположен на самой границе с Россией и въезд разрешен разве что постоянным жителям и военным, держащим здесь оборону.

О селе на грани – в сюжете ТСН.16:45.

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Поселок Болотен обстреляли сначала из минометов, затем – из ствольной артиллерии. Оно расположено в так называемом треугольнике – с одной стороны свободная Украина, с другой стороны – государство оккупант, а с третьей стороны – захваченные территории Луганщины. До войны местные луганчане работали в рыбхозах — всюду были озера, сейчас все засохло и заросло. Так просто на эти территории не уедешь – только спецпропуска. 14 местных остаются здесь, потому что некуда деваться.

"Ни аптеки, ни магазина ничего нет, магазин приезжает в среду и пятницу. Теперь сюда вернулась война", — рассказывает местная жительница Инна.

Новости с фронта: как живут люди в поселке Болотене, расположенном на самой границе с Россией

Военнослужащий ВСУ Богдан рассказал, осколками повреждены два гражданских здания, была повреждена линия электропередач. Таким образом, вся деревня была лишена света. Куски асфальта даже выдернуло. Еще один снаряд упал во дворе местного водоканала – когда-то он качал воду на уже оккупированную территорию. Сейчас осталось только здание.

Во время обстрела люди из Болотеного ждали улицы гуманитарной помощи. Хозяев пострадавшего дома не было. Взрывом убило хозяйскую кошку, а большее здание осталось без оконных стекол.

"Это уже не миномет, это ствольная артиллерия, в мягкой почве оставила след. Здесь очень хорошо видно направление – прилетело с оккупированных территорий. В уме говорил: Боже помоги. Корректировали с беспилотника, мы слышали звук беспилотника, когда лежали в окопе", – рассказывает военный Олег, который столь мощный обстрел пережил впервые.

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Жителю Болотеного Евгению Анатольевичу дважды повезло – и сам уехал по делам, и его овцы как раз разбегались испуганные, когда в их сарай прилетело прямо в крышу.

Больше всего ударов пришлось на двухэтажное здание. Теперь его уже нельзя назвать двухперховым. Более чем через сутки здесь продолжает тлеть – и не разберешь, что именно сгорело. Но жители дома остаются, собаки почему-то не уходят отсюда. Люди продолжают жить в своем сгоревшем доме.

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