"Война за мной гонится": история 16-летнего переселенца из Ясиноватой, дважды потерявшего дом

16-летнему Павлу Давыдову уже в который раз приходится бежать от войны. Сначала его семья из Ясиноватой переехала в Бахмут, однако из-за полномасштабной войны подросток с родными снова переехали в Одессу.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Черняевой.

24 февраля 2022 года Павел встретил в Бахмуте. Туда семья бежала от войны из Ясиноватой в 2014 году. Как раз обжились, а мальчик нашел друзей, эвакуироваться пришлось снова.

"Я в 14 году стал переселенцем и для меня Бахмут был как новый дом. Это во-первых, город роз и там очень добрые люди были. Я там чувствовал себя как дома", - вспоминает парень.

Уже в Одессе, куда второй раз перебралась семья, в телеграмм-канале Павел увидел, как в Бахмуте горит дом, где он рос.

Павел Давыдов

"Там репортер что-то снимает и я вижу на заднем плане знакомый дом и я понимаю, что это мой дом догорает. Я вижу свои окна у меня моментально истерика. Я приехал подошел к отцу уткнулся в него и сидел рыдал", — вспоминает парень.

В Одессе парень пошел учиться в киношколу. Так избавлялся от подростковой застенчивости, и смог отрефлексировать боль, вызванную войной.

"Если бы не вся эта ситуация я бы не нашел себя, попал в киношколу в театр и понял, что я этим живу. Я обожаю внимание я обожаю общаться, меня здесь встретили. И еще круто занимаешься актерским мастерством, так меня это очень сильно реабилитировало", – говорит парень.

В этом году подросток окончил школу и собирается учиться на актера в вузе. Его куратор и тренер из киношколы предсказывает Павлу успешное будущее.

Павел пытается повсюду говорить по-украински. Ведет свои блоги и имеет 100 000 подписчиков и много друзей. И уверен — это только начало.

"За мной война гонится, если я себя засуну в какие-то рамки, то зачем весь этот путь. Я хочу играть и в театре и было бы хорошо попасть на какие-то съемки кино сериала", - говорит он.

Он мечтает и строит планы. Ибо решил, что не даст войне разрушить свою жизнь.

Павел Давыдов

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