Война за мосты: зачем Путин пытается разъединить Украину по Днепру и чем ответит Киев

РФ сместила удары на мосты через Днепр

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Россия будет пытаться сделать украинские города непригодными для жизни. Глава РФ Владимир Путин стремится добиться этого за счет уничтожения всех мостов через Днепр. О таких планах врага заявляют военные, а также президент Украины Владимир Зеленский, отметивший, что российский диктатор стремится разъединить нашу страну вдоль Днепра.

Собственно удары по мостам Путин начал, атакуя переправы в Киеве реактивными БПЛА и баллистикой. Нанесенные повреждения уже спровоцировали длительный транспортный коллапс между двумя берегами столицы.

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По мнению военного эксперта, генерала-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, такой приказ по уничтожению мостов кремлевский диктатор сформулировал еще раньше. Вопрос состоял только в том, какими ресурсами он будет это делать.

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«До этого россияне били по энергетике — мы получили ограничения по свету, затем появились ограничения по воде и теплу. То есть это последовательный подход. Теперь в список на уничтожение добавили мосты. Путин перешел от войны на истощение к этапу войны за счет разрушения, который длится уже более двух месяцев. Причем, это уничтожение касается именно украинских тыловых городов, чтобы превратить жизнь людей в них в сплошное испытание», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

Зеркальные удары: почему мосты в РФ должны оказаться под прицелом

Военный эксперт подчеркивает, что у России тоже есть мосты, поэтому Украина должна наносить ответные удары.

«Мы уже наносили удары по мостам в Петербурге. Нам нужно браться и заниматься этим — бить по мостам в РФ, особенно по тем, которые имеет для врага стратегическое значение. Был период, когда мы умели проблемы со Starlink, когда Маск с Трампом, который на крючке у Путина, его нам отключали или не предоставляли. В этот период израильтяне предоставили нам свой аналог Starlink. Он не столь скоростной, имеет свои ограничения, но охватывает всю территорию России. Это дало нам возможность, которую мы уже начали использовать: не отдельное наведение на одну цель 10-15 или более дронов, а атаковать одним роем несколько целей. Это заметно по ударам по российским НПЗ. Раньше мы видели, как столб огня поднимается, как правило, в одном месте. Сейчас это целая вереница из пожаров. То есть система позволяет управлять роем дронов, оператор видит, что есть попадание в одном месте, и направляет БПЛА на рядом оставшиеся объекты. Таким образом, от НПЗ не остается живого места», — рассказывает Игорь Романенко.

Эксперт добавляет, что благодаря аналогу Starlink под атаками могут оказаться и российские мосты. Главное — поставить на поток серию таких ударов, а еще лучше с использованием не только дронов, но и украинской баллистики.

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«Я бы не стал сгущать краски по планам Путина уничтожить мосты на Днепре. Они уже многое планировали: Киев за три дня, Украину за месяц. Поэтому планы Путина — это лишь его планы, а наша задача разрушать эти планы и наносить россиянам еще больший ущерб ответными ударами», — отмечает генерал-лейтенант.

Цель врага — не уничтожение моста, а транспортный коллапс

Что касается мостов, то Игорь Романенко отмечает: уничтожить их физически очень сложно — на это нужно слишком много ресурсов, средств и времени.

«Но здесь не стоит вопроса именно в полном физическом уничтожении мостов. Их нужно не уничтожать, а достаточно выводить из строя. В Киеве не уничтожен ни один мост, но нанесенные российскими ударами повреждения остановили привычное движение, уже которые сутки имеем транспортный коллапс. Именно такое должно происходить в российских городах. Главная цель — уничтожить эффективность использования моста, отправив его в режим долгосрочных ремонтов и потребности строить временные переправы», — объясняет эксперт.

Понтонные переправы в Киеве: нужно ли «сшивать» берега?

Относительно планов строительства в Киеве понтонных переправ Игорь Романенко отмечает: их нужно возводить, даже если ими и не придется воспользоваться.

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«Когда у тебя во время войны значительно снижен транспортный потенциал и появляется возможность его повысить за счет другого средства, это нужно делать и делать быстро. За счет ударов с воздуха враг уменьшает наш транспортный и соответственно логистический потенциал, поэтому должны его наращивать. Вопрос, сколько времени и ресурсов на это придется потратить», — говорит Игорь Романенко.

Что касается безопасности понтонных переправ, военный эксперт соглашается, что надежность их использования в условиях войны значительно меньше капитальных мостов, особенно во время воздушных атак.

«Но давайте скажем откровенно, если совсем ничего не делать, а просто смотреть на растущие по длине пробки на поврежденных мостах в Киеве, то это не придает нам потенциала, а враг будет только этому радоваться. Надо строить понтонные мосты. Что касается безопасности, то здесь логика такова: понтонные переправы есть во время войны? Да, есть. Враг по ним бьет? Да, бьет. И мы наносим удары по его переправам. К сожалению, противник у нас коварен и пытается разорвать сообщение в городах в глубоком тылу, посеять панику и страшный дискомфорт. Поэтому нам нужно ставить понтонные мосты в Киеве, чтобы у людей была возможность пересекать Днепр. И если Путин пытается разъединить Украину по Днепру, нанося удары по мостам, то мы должны, ему наперекор, «сшивать» берега временными переправами», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 20:55, 10.11.26 Количество просмотров 14 Левый отдельно от правого?! 5 часов каждый день в пути в Киеве! Еще и мосты будут платными?

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