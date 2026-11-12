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Эксклюзив ТСН
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Война за мосты: зачем Путин пытается разъединить Украину по Днепру и чем ответит Киев

Враг сместил удары на мосты через Днепр, чтобы разделить Украину: как усилить транспортное сообщение в Киеве и чем ответить РФ, объясняет генерал Игорь Романенко.

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Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
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удары по мостам в Киеве

РФ сместила удары на мосты через Днепр

Россия будет пытаться сделать украинские города непригодными для жизни. Глава РФ Владимир Путин стремится добиться этого за счет уничтожения всех мостов через Днепр. О таких планах врага заявляют военные, а также президент Украины Владимир Зеленский, отметивший, что российский диктатор стремится разъединить нашу страну вдоль Днепра.

Собственно удары по мостам Путин начал, атакуя переправы в Киеве реактивными БПЛА и баллистикой. Нанесенные повреждения уже спровоцировали длительный транспортный коллапс между двумя берегами столицы.

По мнению военного эксперта, генерала-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, такой приказ по уничтожению мостов кремлевский диктатор сформулировал еще раньше. Вопрос состоял только в том, какими ресурсами он будет это делать.

«До этого россияне били по энергетике — мы получили ограничения по свету, затем появились ограничения по воде и теплу. То есть это последовательный подход. Теперь в список на уничтожение добавили мосты. Путин перешел от войны на истощение к этапу войны за счет разрушения, который длится уже более двух месяцев. Причем, это уничтожение касается именно украинских тыловых городов, чтобы превратить жизнь людей в них в сплошное испытание», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

Зеркальные удары: почему мосты в РФ должны оказаться под прицелом

Военный эксперт подчеркивает, что у России тоже есть мосты, поэтому Украина должна наносить ответные удары.

«Мы уже наносили удары по мостам в Петербурге. Нам нужно браться и заниматься этим — бить по мостам в РФ, особенно по тем, которые имеет для врага стратегическое значение. Был период, когда мы умели проблемы со Starlink, когда Маск с Трампом, который на крючке у Путина, его нам отключали или не предоставляли. В этот период израильтяне предоставили нам свой аналог Starlink. Он не столь скоростной, имеет свои ограничения, но охватывает всю территорию России. Это дало нам возможность, которую мы уже начали использовать: не отдельное наведение на одну цель 10-15 или более дронов, а атаковать одним роем несколько целей. Это заметно по ударам по российским НПЗ. Раньше мы видели, как столб огня поднимается, как правило, в одном месте. Сейчас это целая вереница из пожаров. То есть система позволяет управлять роем дронов, оператор видит, что есть попадание в одном месте, и направляет БПЛА на рядом оставшиеся объекты. Таким образом, от НПЗ не остается живого места», — рассказывает Игорь Романенко.

Эксперт добавляет, что благодаря аналогу Starlink под атаками могут оказаться и российские мосты. Главное — поставить на поток серию таких ударов, а еще лучше с использованием не только дронов, но и украинской баллистики.

«Я бы не стал сгущать краски по планам Путина уничтожить мосты на Днепре. Они уже многое планировали: Киев за три дня, Украину за месяц. Поэтому планы Путина — это лишь его планы, а наша задача разрушать эти планы и наносить россиянам еще больший ущерб ответными ударами», — отмечает генерал-лейтенант.

Цель врага — не уничтожение моста, а транспортный коллапс

Что касается мостов, то Игорь Романенко отмечает: уничтожить их физически очень сложно — на это нужно слишком много ресурсов, средств и времени.

«Но здесь не стоит вопроса именно в полном физическом уничтожении мостов. Их нужно не уничтожать, а достаточно выводить из строя. В Киеве не уничтожен ни один мост, но нанесенные российскими ударами повреждения остановили привычное движение, уже которые сутки имеем транспортный коллапс. Именно такое должно происходить в российских городах. Главная цель — уничтожить эффективность использования моста, отправив его в режим долгосрочных ремонтов и потребности строить временные переправы», — объясняет эксперт.

Понтонные переправы в Киеве: нужно ли «сшивать» берега?

Относительно планов строительства в Киеве понтонных переправ Игорь Романенко отмечает: их нужно возводить, даже если ими и не придется воспользоваться.

«Когда у тебя во время войны значительно снижен транспортный потенциал и появляется возможность его повысить за счет другого средства, это нужно делать и делать быстро. За счет ударов с воздуха враг уменьшает наш транспортный и соответственно логистический потенциал, поэтому должны его наращивать. Вопрос, сколько времени и ресурсов на это придется потратить», — говорит Игорь Романенко.

Что касается безопасности понтонных переправ, военный эксперт соглашается, что надежность их использования в условиях войны значительно меньше капитальных мостов, особенно во время воздушных атак.

«Но давайте скажем откровенно, если совсем ничего не делать, а просто смотреть на растущие по длине пробки на поврежденных мостах в Киеве, то это не придает нам потенциала, а враг будет только этому радоваться. Надо строить понтонные мосты. Что касается безопасности, то здесь логика такова: понтонные переправы есть во время войны? Да, есть. Враг по ним бьет? Да, бьет. И мы наносим удары по его переправам. К сожалению, противник у нас коварен и пытается разорвать сообщение в городах в глубоком тылу, посеять панику и страшный дискомфорт. Поэтому нам нужно ставить понтонные мосты в Киеве, чтобы у людей была возможность пересекать Днепр. И если Путин пытается разъединить Украину по Днепру, нанося удары по мостам, то мы должны, ему наперекор, «сшивать» берега временными переправами», — заключает Игорь Романенко.

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