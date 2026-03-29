"Война" за наследие Филарета: какая судьба ждет Киевский патриархат

ТСН выяснила детали скандала вокруг наследия патриарха Филарета / © ТСН

Реклама

Вчера, 28 марта, прошло 9 дней со дня смерти патриарха Филарета. Он умер в почтенном возрасте — 97 лет. И вот сразу после его смерти, еще до похорон, появилась информация о новом патриархе! Которого якобы избрали несколько епископов бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата. За наследие Филарета сразу началась борьба.

Но почему это не тянет не раскол? И при чем здесь российские спецслужбы? Выяснял корреспондент ТСН.Недели Александр Загородний.

На 9-й день после смерти патриарха Филарета вокруг могилы усопшего иерарха во Владимирском соборе в Киеве — все высшее духовенство Православной церкви Украины. Возглавляет панихиду митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Реклама

Иерархи в искренней скорби, почти всех их рукоположил в епископы в свое время именно патриарх Филарет. Собственно, как и создал самую Украинскую православную церковь.

Уже после панихиды съемочную группу ТСН приглашают в святая святых — в алтарь Владимирского собора. Туда, где Филарет молился больше 60 лет.

Протоиерей Александр Шмурыгин, священник Владимирского собора. Он в последние годы был рядом с Филаретом и рассказывает невероятные вещи. Он лично видел, как патриарх, которому было уже далеко за 90, просто оживал во время молитвы.

«Он заходил тяжело. Более уставший, а выходивший после 2 часового богослужения здоровее и полон сил. Это был ответ благодати божьей на его молитвы. Молилось очень много. Все богослужения и праздники и все воскресенья и перед праздниками, трижды в неделю он совершал акафист. То есть в год он совершал до 300 богослужений — и это давало ему силы, и он прожил до 97 лет. Бывало такое длинные постовые богослужения, мы, молодые священники, уже практически падали, а он стоял», — вспоминает священник.

Реклама

На вопрос, в чем же секрет долголетия патриарха, возможно, сбалансированное питание, Шмуригин отвечает, что Филарет был скромным в быту. И питался неприхотливо.

Патриарх Филарет возле своей машины. Архивное фото

Евстратий Заря, митрополит Белоцерковский, много лет назад был личным помощником патриарха. Он также говорит о неприхотливости патриарха и добавляет — Филарет никогда не имел свободного времени. Ему некогда было ни болеть, ни стареть. Он либо молился, либо общался с паствой, либо занимался любимым делом — переводом богословских текстов на украинский. Связь — только кнопочный мобильный телефон, которым пользовался несколько десятилетий.

«К чему он не имел отношения — это интернет, телевидение, туда он не заходил, не смотрел, но информацию получал — читал с бумаги — да, я, когда работал в пресс-службе, я соответственно это была моя обязанность готовить ему и он это читал», — вспоминает владыка Евстратий.

Хорошо знал патриарха Филарета митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Говорит, они с патриархом встречались несколько раз до его смерти.

Реклама

После смерти Патриарха несколько священников попытались возглавить так называемый Киевский патриархат, а один из малоизвестных епископов даже стал примерять на себя патриарший клобук. Но все это не более чем провокация, убеждает митрополит Епифаний.

«Во время Объединительного собора патриарх Филарет способствовал тому, чтобы я был избран предстоятелем Православной церкви Украины и так произошло и сейчас мы являемся наследниками наследия патриарха Филарета. Мы даже закрепили в уставе нашей церкви, что мы также и Киевский патриархат», — пояснил Епифаний.

Заявление нескольких священников о выборах патриарха — это не просто провокация, это российская провокация, уверен митрополит Евстратий.

«Например, российский гражданин Шибаев вообще был лишен священного сана за внесение раскола в украинскую церковь. И вся эта активность, учитывая, что она медийно поддерживается ресурсами аффилированными с Россией, с московским патриархатом, с очевидностью оркестрируется именно оттуда. По моему глубокому убеждению к этому причастны российские спецслужбы», — считает митрополит Евстратий.

Реклама

Гражданин РФ, митрополит Белгородский Иоасаф Шибаев (слева от патриарха Филарета)

Но российская спецоперация не удалась. Все священники Владимирского собора уже получили документы от ПЦУ.

Духовенство Владимирского собора вместе с митрополитом Епифанием

«Духовенство и община праздника Владимирского Патриаршего собора присоединились и находятся под духовным омофором Блаженнейшего Митрополита Епифания и являются также частью Православной церкви Украины», — говорит протоиерей Александр Шмурыгин, священник Владимирского собора.

Демарш нескольких епископов никак не повлияет на процессы в Православной церкви Украины, прогнозирует религиовед Сергей Шумило.

«Я бы не сильно драматизировал вокруг этого, потому что на самом деле в Украине существует с десяток где-то анархических таких епископов, которые существуют сами по себе. Они наделяют себя очень громкими какими-то титулами, названиями. Но большинство из нас даже не знают этих имен», — говорит Шумило.

Реклама

Филарет и без Патриархата оставался патриархом, а все эти люди, сейчас претендующие на его место, и на шаг не приблизились уровня личности, которая строила фундамент украинской государственности.

Ирония судьбы — даже иерархи Московского патриархата в Украине, которые вслед за русской церковью проклинали Филарета, должны быть ему благодарны за создание их церкви в начале 90-х годов. Без Филарета глава УПЦ МП Онуфрий, очевидно, мог быть одним из сотни митрополитов РПЦ, а не предстоятелем церкви. Собственно, самого Онуфрия рукоположил на епископа в 1990 году именно Филарет.

Митрополит Онуфрий получает награду от российского диктатора Путина / © Фото из открытых источников

Патриарх Филарет. Сугубо с юридической точки зрения к этому титулу есть вопросы, но в масштабах страны и исторического процесса конечно Филарет — патриарх. Потому что он создавал Украинскую Православную церковь, церковь в которой можно было молиться на украинском языке, церковь, в которой чествуют украинских святых, церковью, которая является украинским по духу. Более 60 лет Филарет отслужил во Владимирском соборе.

Да он и сейчас здесь, слева у алтаря его могила.

Реклама

Дата публикации 21:37, 29.03.26

