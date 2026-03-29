"Война" за наследие Филарета: какая судьба ждет Киевский патриархат
Корреспондент ТСН.Недели Александр Загородний узнавал, есть ли реальная угроза нового церковного раскола после смерти патриарха Филарета.
Вчера, 28 марта, прошло 9 дней со дня смерти патриарха Филарета. Он умер в почтенном возрасте — 97 лет. И вот сразу после его смерти, еще до похорон, появилась информация о новом патриархе! Которого якобы избрали несколько епископов бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата. За наследие Филарета сразу началась борьба.
Но почему это не тянет не раскол? И при чем здесь российские спецслужбы? Выяснял корреспондент ТСН.Недели Александр Загородний.
На 9-й день после смерти патриарха Филарета вокруг могилы усопшего иерарха во Владимирском соборе в Киеве — все высшее духовенство Православной церкви Украины. Возглавляет панихиду митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Иерархи в искренней скорби, почти всех их рукоположил в епископы в свое время именно патриарх Филарет. Собственно, как и создал самую Украинскую православную церковь.
Уже после панихиды съемочную группу ТСН приглашают в святая святых — в алтарь Владимирского собора. Туда, где Филарет молился больше 60 лет.
Протоиерей Александр Шмурыгин, священник Владимирского собора. Он в последние годы был рядом с Филаретом и рассказывает невероятные вещи. Он лично видел, как патриарх, которому было уже далеко за 90, просто оживал во время молитвы.
«Он заходил тяжело. Более уставший, а выходивший после 2 часового богослужения здоровее и полон сил. Это был ответ благодати божьей на его молитвы. Молилось очень много. Все богослужения и праздники и все воскресенья и перед праздниками, трижды в неделю он совершал акафист. То есть в год он совершал до 300 богослужений — и это давало ему силы, и он прожил до 97 лет. Бывало такое длинные постовые богослужения, мы, молодые священники, уже практически падали, а он стоял», — вспоминает священник.
На вопрос, в чем же секрет долголетия патриарха, возможно, сбалансированное питание, Шмуригин отвечает, что Филарет был скромным в быту. И питался неприхотливо.
Евстратий Заря, митрополит Белоцерковский, много лет назад был личным помощником патриарха. Он также говорит о неприхотливости патриарха и добавляет — Филарет никогда не имел свободного времени. Ему некогда было ни болеть, ни стареть. Он либо молился, либо общался с паствой, либо занимался любимым делом — переводом богословских текстов на украинский. Связь — только кнопочный мобильный телефон, которым пользовался несколько десятилетий.
«К чему он не имел отношения — это интернет, телевидение, туда он не заходил, не смотрел, но информацию получал — читал с бумаги — да, я, когда работал в пресс-службе, я соответственно это была моя обязанность готовить ему и он это читал», — вспоминает владыка Евстратий.
Хорошо знал патриарха Филарета митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Говорит, они с патриархом встречались несколько раз до его смерти.
После смерти Патриарха несколько священников попытались возглавить так называемый Киевский патриархат, а один из малоизвестных епископов даже стал примерять на себя патриарший клобук. Но все это не более чем провокация, убеждает митрополит Епифаний.
«Во время Объединительного собора патриарх Филарет способствовал тому, чтобы я был избран предстоятелем Православной церкви Украины и так произошло и сейчас мы являемся наследниками наследия патриарха Филарета. Мы даже закрепили в уставе нашей церкви, что мы также и Киевский патриархат», — пояснил Епифаний.
Заявление нескольких священников о выборах патриарха — это не просто провокация, это российская провокация, уверен митрополит Евстратий.
«Например, российский гражданин Шибаев вообще был лишен священного сана за внесение раскола в украинскую церковь. И вся эта активность, учитывая, что она медийно поддерживается ресурсами аффилированными с Россией, с московским патриархатом, с очевидностью оркестрируется именно оттуда. По моему глубокому убеждению к этому причастны российские спецслужбы», — считает митрополит Евстратий.
Но российская спецоперация не удалась. Все священники Владимирского собора уже получили документы от ПЦУ.
«Духовенство и община праздника Владимирского Патриаршего собора присоединились и находятся под духовным омофором Блаженнейшего Митрополита Епифания и являются также частью Православной церкви Украины», — говорит протоиерей Александр Шмурыгин, священник Владимирского собора.
Демарш нескольких епископов никак не повлияет на процессы в Православной церкви Украины, прогнозирует религиовед Сергей Шумило.
«Я бы не сильно драматизировал вокруг этого, потому что на самом деле в Украине существует с десяток где-то анархических таких епископов, которые существуют сами по себе. Они наделяют себя очень громкими какими-то титулами, названиями. Но большинство из нас даже не знают этих имен», — говорит Шумило.
Филарет и без Патриархата оставался патриархом, а все эти люди, сейчас претендующие на его место, и на шаг не приблизились уровня личности, которая строила фундамент украинской государственности.
Ирония судьбы — даже иерархи Московского патриархата в Украине, которые вслед за русской церковью проклинали Филарета, должны быть ему благодарны за создание их церкви в начале 90-х годов. Без Филарета глава УПЦ МП Онуфрий, очевидно, мог быть одним из сотни митрополитов РПЦ, а не предстоятелем церкви. Собственно, самого Онуфрия рукоположил на епископа в 1990 году именно Филарет.
Патриарх Филарет. Сугубо с юридической точки зрения к этому титулу есть вопросы, но в масштабах страны и исторического процесса конечно Филарет — патриарх. Потому что он создавал Украинскую Православную церковь, церковь в которой можно было молиться на украинском языке, церковь, в которой чествуют украинских святых, церковью, которая является украинским по духу. Более 60 лет Филарет отслужил во Владимирском соборе.
Да он и сейчас здесь, слева у алтаря его могила.
