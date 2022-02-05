Война за территорию: как в столице люди отстаивают землю на Батыевой горе

Война за территорию: как в столице люди отстаивают землю на Батыевой горе

Батыева гора – это один из старых районов столицы.

В столице начались разборы вокруг лакомого куска земли на Батыевой горе. Там более 110 лет назад сделали резервуары для воды, которые были переработаны в церковь. На днях храм-катакомбу развалили землекопом, после чего эта спецтехника полностью сгорела. Местные жители возмущены, потому что не уверены, выдержат ли их дома такую деструктивную застройку рядом.

Что происходит на месте инцидента – рассказали в сюжете ТСН.19:30 за 5 февраля.

Батыева гора – это один из старых районов столицы. Более сотни лет здесь стоит здание – система водонапорных башен, которая снабжала водой район до 1966 года. Война за эту территорию длится более двадцати лет. Накануне приехал экскаватор и начал разрушать колодцы. От резервуара экскаватор "откусывал" куски, но смог разрушить только одну половину бака.

Вокруг руины скапливаются местные жители. Их такая деятельность рядом с домами разозлила и испугала. Люди боятся, выдержат ли их дома.

Кроме того, теперь на месте работы экскаватора свергнуты кресты. Дело в том, что во второй бочке расположилась церковь. Церковное общество Киевского патриархата договорилось молиться здесь с 2007 года. Десять лет назад устроила прямо в бочке небольшую, но интересную церковь. Диакон Макар Фадеев объясняет, что условия здесь хорошие: "Это здание еще царских времен. Она как кувшин глиняный, сохраняет тепло во время зимы, а летом держит холод".

Новости Киева: на Батыевой горе продолжается битва между подземной церковью и экскаватором

У него есть документы. В них говорится, что этой землей им бессрочно разрешили пользоваться собственники: земля принадлежит Юго-Западной железной дороге. Журналисты ТСН уже обратились в Юго-Западную железную дорогу с вопросом: кто это разрушает и что строит. В ответе говорят, со вчера сами разбираются, что происходит на принадлежащей ей территории. Впрочем, пока вроде бы ничего не знают.

Зато чей эскаватор ТСН спросила у охранника. А ведь на месте только он. Впрочем, он говорит, что никакой информации нет. Тем временем ночью эскаватор сгорел. Активисты объясняют, что пожар на технике – чудо Божье. "Ночью сошел благодатный огонь и сжег экскаватор. Застройщик должен понимать, что изменились люди", – говорит активист Алексей Цымбалюк.