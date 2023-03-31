Война закончится в двух условиях: астролог назвал успешные даты для контрнаступления ВСУ

Министр обороны Украины Резников анонсировал контрнаступление ВСУ в течение апреля-мая. Какие даты ближайших месяцев будут благоприятны для продвижения ВСУ, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян.

"Самым сильным месяцем для продвижения должен быть апрель, это будет после Пасхи - 21-22 апреля. Некоторые моменты будут даже 5 апреля. У нас есть возможности, поэтому завоевания будут. Путин делает все, что он говорит, продолжается ядерная манипуляция. Он будет идти до конца, пока жив. Но он сам. По-настоящему его никто не поддерживает, хотя покупают у него нефть. Война должна закончиться внезапно. Они просто отойдут. В 2024 году мы вступим в коалицию. Это пока единственный выход для Украины. Рано или поздно сюда придет Китай. Может быть и такое, что мы объединимся с Россией против Китая. Рано или поздно Китай будет иметь свои претензии на все. Мы еще можем это увидеть. В апреле может произойти какая-то внезапная смерть или какая-то авария", - считает Бадиян.

Астролог добавил, что переговоры с Россией могут начаться весной или осенью.

"В любом случае это будет что-то важное, что повлияет на решение Путина. Могут быть проблемы со здоровьем у него или кого-то из его окружения. Второй момент - у нас будет какая-то важная победа. Переговоры начнутся или этой весной, или осенью. Но окончание войны будет чуть позже. Второй сценарий - даже если Путин не останется, у нас не будет покоя, если мы один на один останемся с Россией. У Россию такой менталитет и искаженная история, у них 100-процентное понимание, что Украина - это Россия. Это будет тянуться до того момента, пока не будем иметь ядерное оружие или коалицию. Но коалицию завтра я не вижу. НАТО не помогает и помогать не собирается. У нас будет коалиция тех государств, которые заинтересованы. Это будет такой пояс между Россией и Европой. Первой страной, которая заинтересована - Польша", - считает астролог.

Напомним, Украину ждут опасные военные события в мае 2023 года – такой прогноз сделала астролог Валентина Виттрок.

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