"Война затягивает": военный "Философ" рассказал, как выжил в окопах под Авдеевкой

Львовянин Остап Грень с позывным "Философ" в 47 лет вернулся с войны с кардиостимулятором на сердце. По ночам "мотор" бойца начал отбивать не более 30 ударов в минуту. Такова цена боевого опыта старшего солдата в одном из батальонов Нацгвардии. На войну пошел с первых дней, добровольцем. Не остановили ни семья, ни работа в таможенной службе, которой отдал более 20 лет. Даже неумение воевать: когда его ровесники проходили срочную службу в армии, он учился в папской семинарии в Риме.

Чтобы взяли в армию, дважды ходил в военкомат

Моя мотивация в первые дни войны - а что дальше? Я думал, что будет все гораздо хуже. И не видел для себя другого варианта. Растет сын, и кто это должен делать?

Поэтому собрался, пошел в военкомат. С первого раза отправили домой, потому что я не служил. Пошел второй раз, а некоторые ребята даже там ночевали. Меня направили в Нацгвардию. Форму дали какую-нибудь. Но это не страшно. Тогда очень много людей даже с заработков вернулось, лишь бы взяли в армию и были готовы на все. Так научили немного стрелять, немного копать и к бою...

Мы стояли на перекрестке: Новомихайловка, Марьинка и Угледар…

Первоочередная наша задача в Нацгвардии - это охрана особо важных государственных объектов. Но каждые три месяца наша батальонная группа выезжала на восток. Мне повезло аж в сентябре 2023 года, когда нас отправили на пять месяцев в Донецкую область. Наш ВОП (взводный опорный пункт) находился на перекрестке Новомихайловки, Марьинки и Угледара. А на выполнение непосредственно боевых задач мы выезжали в район Авдеевки. За нами был Авдеевский коксохимический завод, который имеет стратегическое значение для обороны этого города.

Самым сложным было - зайти и выйти с позиции. Тогда больше всего потерь. Ночью, без света, шеренгой, на дистанции. Дожди, слякоть, по колено в болоте. А на тебе до 40 кг. И так 3,5 км.

Когда вспоминаю, то трудно представить, что это был я. Но страха не было. Боялся сделать что-то не то, чтобы не подвести других.

Обстрелы были. Когда стреляет танк, понимаешь, что от выхода снаряда - 1 секунда. Ты не спрячешься.

Украинские позиции

Но наша оборона была построена очень хорошо. Рашисты сначала нас обстреливали, потом пускали по 2 отделения "смертников". Мы подпускали их метров на 300, половину отделения "клали", а остальные разбегались. Тела даже никто не отнимал.

Что интересно, все пережил, ни царапины. А приехал домой – сердце, операция, кардиостимулятор.

Остап Грень

У позиций у нас была своя баня

В военном быту - особая атмосфера. У нас был взводный опорный пункт и мы его очень классно оборудовали. Сделали себе подземную баню, столовую, готовили еду. У нас был даже свой кофейный аппарат, который работал от генератора. Так мы договорились, что пьем кофе три раза в день, когда работает генератор.

Также мы дружили с местным, оба сына которого в ВСУ, а он с 2014 помогал нашим ребятам. Вот он нас подкармливал и просил: "Ребята, удержитесь, потому что как те придут, меня первым..."

Моральная обстановка была достаточно положительной. Вообще, там очень странно работают эмоции.

Остап Грень

Помню, как кто-то принес в опорный пункт двух щенков - черного и белого. Один заболел и умер. Тогда наш Руля, бизнесмен из Ровно, повез больного песика к ветеринару. Потратил 20 тысяч гривен, но выходил его. Потом даже домой забрал. А когда мы возвращались с ротации, то набрали полмашины котят и щенков.

У нас был старлинк и мы могли общаться с родными. Но на войне сантименты лишние. Я старался оттолкнуть от себя такие мысли о «теплой ванне». Задействовать себя в работе. Мы строили, окапывались, улучшали быт.

Теперь когда вспоминаю, то не верится, что это был я. Как-то мы шли на позиции и я провалился в яму. Ночь. Зима. Кричать нельзя. А я чувствую, что оно затягивает. Ну это же стыд для воина утонуть в грязи. Но собрат с позывным Дзен как-то почувствовал мою беду и помог выбраться. Таких опасностей было 100500. Так в самые сложные моменты, чтобы не думать о худшем, я мечтал о виски и стейке.

Украинские позиции

А еще я читал книги. Передавали по почте. Современная скандинавская проза или детективы.

Иногда молился. Точнее, разговаривал с Богом. У меня же диплом по философии, то отношение к религии немного сложнее.

Оберег нашелся в бронике. Когда купил, там лежал в кармане образок на нитке. Подарок от незнакомки. Так я его и оставил.

Часто шутили. Юмор там черный: сойдешь с дороги, станешь на мину, ногу оторвет, ляжешь в больницу – мы тебе футбольный мяч подарим.

Животные на линии фронта. Фото: Остапа Греня

Для тех, кто не пошел в армию

Никого не хочу осуждать. Кто должен был уйти, ушел в первые полгода войны.

Но если постоянно бояться - начнется паранойя. Если ты идешь в военкомат - не факт, что тебя мобилизуют. Если мобилизуют, не факт, что ты попадешь в боевую часть. Если в боевую - не факт, что поедешь на фронт и сразу попадешь на боевые позиции. Есть такие, кто рискуют жизнью, переплывают Тису, платят бешеные суммы, чтобы сбежать за границу. Когда ты живешь в панике, то это гораздо опаснее. В конце концов, и зарплата неплохая в армии, и форма, и общество, и быт, и чувствовать себя мужественным воином - это тоже круто! Знаете, я себе даже татуировку сделал на латыни: "Храбрость побеждает все". В гражданской жизни я боялся высоты, никогда не был экстремалом, мог стать священником, а здесь себя во многом пересилил и смог. В тот момент я собой гордился! А когда вернулся с фронта, то страшно рвался назад. Война затягивает.

О праздниках в тылу

На самом деле, я хочу, чтобы люди на относительно мирных территориях жили нормальной полноценной жизнью. Меня радует, когда куча людей на улицах. Когда играет музыка, открыт стадион. Я пошел воевать, чтобы у них все было хорошо. И очень досадно, когда теперь иду по улице в форме и не чувствую того восторга от людей, которое было два года назад. Напротив, люди отказываются от военных... Не знаю, когда закончится война. У меня нет соответствующих данных, чтобы делать четкие прогнозы. Но все должны понимать, что именно военные обеспечивают это мирное существование ценой своего здоровья, времени, эмоциональных и денежных затрат. Ценой жизни и свободы.

Татьяна САМОТАЯ. Львов

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