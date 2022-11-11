Война зимой: эксперт предупредил, что российские войска ждут ужасные условия

В то же время ВСУ зимой могут помогать местные жители, например, дать согреться, поесть и одеться.

Во время войны зимой российские войска окажутся в ужасных условиях из-за плохой экипировки, обеспечения, боев на чужой территории и отсутствия волонтерской и иностранной помощи. Это сыграет в пользу Украины.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал политический эксперт Станислав Желиховский.

"Войска России находятся в очень ужасных условиях. Они не являются настолько экипированными, как украинские. Они не имеют такого обеспечения. Они вообще воюют на вражеской для них территории и не получают базовых компонентов функционирования на поле боя. Если какие-то украинские солдаты могут не иметь гипотетически каких-то условий, им могут в этом помочь местные жители. Хотя бы банально – дать им согреться, какие-то виды питания или одежды", – объяснил эксперт.

Он также отметил, что большим минусом для оккупантов на поле боя зимой станет отсутствие волонтерской помощи от их соотечественников.

"Нас этой войне в какой-то степени научила сама же Россия. Ведь в России, видимо, забыли, что Украина воюет уже более восьми лет из-за решения самого же Кремля. И мы уже готовы к таким условиям. Ведь мы помним, какой армия была в 14-м году, как волонтеры, общественные активисты сбором средств помогали армии подняться, и мы всегда помогаем своим Вооруженным силам. Сейчас для нас это не новость, мы уже привыкли к этому. А россияне всегда считали, что война где-то там далеко. То есть пропаганда сама сыграла злую шутку против российской армии и граждан, которые не знают, что делать в этой ситуации, как помочь собственным военным, находящимся в зоне боевых действий. Поэтому это нам на пользу", – рассказал Желиховский.

Напомним, несмотря на равные погодные условия зимой, российским военным будет гораздо сложнее на фронте, чем украинской армии. Преимущество на поле боя зимой будет у ВСУ – такое мнение высказал экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Так что если бы боевые действия зимой прекратились, это пошло бы только на пользу российской армии, сообщили американские аналитики.

Генерал Вооруженных сил США Дэвид Петреус считает, что ВСУ не будут замедлять свое оперативное наступление с наступлением зимы. В то же время у россиян возникнет очень много проблем из-за слабой логистики, разрушенных мостов и железнодорожных путей, отсутствия теплой одежды и нехватки вооружения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после освобождения Херсона не будет никакой заморозки боевых действий и ВСУ будут освобождать территории, независимо от погоды.

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