"Войну в Украине можно было бы закончить в 2022 году": военный аналитик о том, почему этого не произошло

Политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" (2014) Евгений Дикий считает, что если бы Запад быстрее поставлял Украине оружие, войну можно было бы закончить еще в 2022 году.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Евгений Дикий отметил, что если бы страны Запада не тянули с оружием и быстрее передавали все необходимое, то войну в Украине можно было бы закончить еще в 2022 году. В то же время этого не случилось и тогда в РФ объявили мобилизацию.

"Орки набрали 400 тысяч пушечного мяса, засыпали его сюда. И это полностью изменило ход войны, затянуло ее на год. И неизвестно, сколько это продлится", — говорил он.

Аналитик считает, что сейчас Запад перестает интересоваться войной против Украины, что является естественным.

"Усталость есть, но есть определенная часть западного политикума, который понимает последствия того, что произойдет, если выиграет Россия", — считает он.

Напомним, украинский публицист Виталий Портников считает, что война в Украине может закончиться либо временным перемирием уже в следующем году, либо противостояние станет войной низкой интенсивности и продлится еще несколько лет.

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