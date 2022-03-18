Войны России за последние десятилетия и последствия "русского мира" для стран, куда приходили русские

Одним из основных аргументов России в войне с Украиной есть фраза о том, что они "миротворцы, защищающие россиян и русскоязычное население". Такое "спасение" продолжается уже не один год — еще с начала военного конфликта в Украине 2014 года. Но за последние десятилетия Россия попыталась принести свой "русский мир" не только в Украину. ТСН.ua рассказывает обо всех войнах России в течение 30 лет.

Россия в Приднестровье (1992-1993 годы)

Российская армия участвовала в конфликте Молдовы и Приднестровья / Hromadske.tv

Когда в 1991 Молдова заговорила о желании отделиться от СССР и получить независимость в части страны, а именно в Приднестровье, эту идею не поддержали. Конфликт, назревавший еще с 1989 года, сразу усилился. 25 августа 1991 г. Приднестровье объявило независимость от Молдовы и желание сохранить на своей территории действующую советскую Конституцию. Тогда там находилась военная база, где размещалась русская 14-я армия. Два дня спустя, 27 августа 1991 года, Молдова стала независимой страной.

В полноценное военное противостояние конфликт между Молдовой и Приднестровской Молдавской Республикой (это название официально утвердили в конце 1991 года) перешел весной 1992 года. Самые ожесточенные бои шли в двух городах: Дубоссары и Бендеры. А одну из самых главных ролей у него сыграла именно четырнадцатая армия Советского Союза. СССР распался, поэтому армия выразила желание перейти в состав Вооруженных Сил России официально. Однако от РФ ее отрезала территория Украины и сама Молдова. В июне 1992 года в Приднестровье тайно прибыл генерал-майор Александр Лебедь. Именно он, по официальным данным, и втянул российскую армию в конфликт против молдавских сил. Тогда парламент Молдовы даже обращался в ООН с призывом созвать Совет Безопасности из — за открытой агрессии со стороны России.

Русская армия неоднократно обстреливала молдавских военных. Последние несли немалые потери. 21 июля 1992 г. президент Молдовы Мирча Снигур, президент РФ Борис Ельцин и лидер Приднестровской Молдавской Республики Игорь Смирнов подписали мирное соглашение. Конфликт превратился в "замороженный". И вопросы Приднестровья не могут урегулировать уже почти три десятилетия.

Конфликт в Приднестровье был заморожен / Hromadske.tv

В 2003 году заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак предложил план " федерализации Молдовы ", согласно которому Приднестровью придавался особый статус. После этого здесь могли бы блокировать те законы Молдовы, которые "нежелательны" для Российской Федерации. В то же время сама Молдова должна была демобилизовать свою армию, соблюдать нейтралитет и позволить Приднестровской Молдавской Республике использовать российские войска для урегулирования конфликта в течение 20 лет. Этот план тогдашний президент Молдовы Владимир Воронин не подписал в последнюю минуту. Кстати, именно Дмитрий Козак курирует в Кремле вопросы, касающиеся оккупированного Донбасса и Луганска.

2005 президент Украины Виктор Ющенко предложил новый план урегулирования конфликта, который он обнародовал на саммите ГУУАМ. По этому плану Приднестровье постепенно пройдет демократизацию. Там проведут демократические выборы, а в зоне конфликта будут размещены украинские миротворцы и специальные силы ОБСЕ. Также Приднестровье получило специальный статус, который бы дал этой части выйти из состава Молдовы.

В июле 2005 года Молдова приняла Закон об особом статусе Приднестровья. Регион получил автономию. Было также признано существование Верховной Рады Приднестровья. Однако в самом Приднестровье этот план не был одобрен лидерами Республики. А сам план Ющенко не был до конца выполнен, ведь Россия отказалась вывести свои войска.

В 2006 году по требованию Молдовы Украина запретила транзит приднестровских товаров и переход через границу без наличия сертификации от официальных органов Молдовы. Началась экономическая блокада Приднестровской Молдавской Республики. Хотя сама Молдова экономические связи с Приднестровьем не разорвала. В первую очередь из-за его индустриализации.

В 2020 году на президентских выборах в Молдове победила Майя Санду, сразу заговорившая о желании урегулировать приднестровский конфликт. Уже во время одного из первых своих выступлений президент призвала Россию вывести свои войска из региона и заменить их представителями ОБСЕ. Также в планах Санда было возобновление добрососедских отношений с Украиной. Они были разрушены за годы правления в Молдове пророссийского президента Игоря Додона. Именно он фактически признал АР Крым по территории России.

Владимир Путин на призывы Майи Санду отреагировал довольно быстро и сказал, что Россия выведет войска из Приднестровья, если "наладить нормальный диалог» между Кишиневом и Тирасполем и чтобы не мешал Евросоюзу".

Как Россия спровоцировала войну в Абхазии (1992-1993 годы)

Россия спровоцировала войну между правительством Грузии и сепаратистами Абхазии / Gazeta.ua

14 августа 1992 года именно Россия спровоцировала войну между правительством Грузии и сепаратистами из Абхазии. Причем РФ воевала именно на стороне сепаратистов. Тогда в руках абхазов оказалось российское оружие, самолеты из Российской Федерации сбрасывали бомбы на гражданские объекты на подконтрольной Грузии территории, а российские военные суда обстреляли Сухуми. Война закончилась тем, что Абхазия отсоединилась от Грузии. Именно этого и добивалась Россия. Всего лишь за один год войны абхазская сторона (поддерживавшая РФ) убила более 2000 военных Грузии.

Как Россия несла "русский мир" в Чечню (попытка первая: 1994-1996 годы)

Битва в Грозном во время первой русско-чеченской войны / commons.wikimedia.org

Как можно заметить, Россия неоднократно помогала другим странам потерять суверенитет и поддерживала сепаратистские настроения. А в самой же России в то же время чеченский народ пытался получить свою независимость. Конечно, это явилось началом жестокой войны.

Первая военная кампания 1994-1995 годов завершилась битвой за Грозный, во время которой город был почти полностью разрушен. Также российскими войсками были предприняты попытки взять под свой контроль горные районы Чечни. Однако этот план провалился. Хотя россиян и было больше, их вооружение и техника были лучше, однако партизаны отразили все их атаки. Правительство Бориса Ельцина было вынуждено прекратить огонь в 1996 году из-за того, что общество не принимало эту жестокую войну, а среди военнослужащих РФ была заметна деморализация.

Лидер Чечни Джохар Дудаев – убит россиянами 1996 года / Новинарня

В начале первой российско-чеченской войны тогдашний президент РФ Борис Ельцин объявил, что будет использовать все имеющиеся в распоряжении государства средства. Скорее всего, он был уверен, что сможет быстро подавить претензии Чечни на независимость, продемонстрировав свою силу и преимущество в военном плане. Однако война затянулась почти на два года. А Москва не получила никаких результатов. Единственное, что тогда смогли сделать российские военные – с помощью управляемой ракеты убить лидера Чечни Джохара Дудаева (в апреле 1996 года).

В результате многонациональный и современный тогда Грозный превратился в кучу обломков, которые больше напоминали Сталинград времен Второй мировой войны. А для России эта война стала тем переломным моментом, когда ее в мире перестали воспринимать как мирную демократию. Именно такой имидж она пыталась создать после развала СССР.

Российско-чеченская война (попытка вторая: 1999-2009 годы)

Вторая русско-чеченская война / commons.wikimedia.org

Вторая русско-чеченская война началась под бой курантов. Перед окончанием 1999 года Бориса Ельцина смогли убедить, что власть в стране лучше передать молодому, здоровому и амбициозному Владимиру Путину. Большая часть боевых действий развернулась на приграничных регионах Северного Кавказа и в Чечне.

Ее первая фаза продолжалась до весны 2000 года. Она закончилась тем, что в Чечне установили пророссийское правительство. Однако даже это войну не закончило. Следующие 9 лет с российскими спецслужбами вели упорную борьбу на Северном Кавказе, где находилось повстанческое движение.

Во время второй чеченской войны полностью отсутствовали безопасные гуманитарные коридоры для вывоза мирного населения. Периодически их обстреливали из артиллерии, а также наносили ракетно-бомбовые удары российские военные. Поэтому многие жители оставались в своих домах. Особенно много было пожилых людей, инвалидов, детей.

Во многих городах и селениях "русский мир" устраивал показательные расстрелы, чтобы показать, что на этот раз все не будет так, как было во время первой русско-чеченской войны. Тогда солдатам приказали убивать всех: и неважно воюет этот человек или нет, женщина это мужчина, ребенок или пенсионер. Например, "зачистку" мирного населения провели в поселке Новые Алды и Уинстажи. В последнем было убито 38 человек.

21 октября 1999 года по рынку города Грозный нанесли ракетный удар запрещенными ракетами с кассетными боеголовками. Из-за ракетных обстрелов тогда погибли 118 человек, а еще 400 были ранены.

Временным исполняющим обязанности главы российской власти на территории Чечни стал Ахмад Кадыров (слева), а после его смерти — сын Рамзан Кадыров (справа) / Радио Свобода

В марте 2002 года временным исполняющим обязанности главы российской власти на территории Чечни стал Ахмад Кадыров (боевик-сепаратист, перешедший на сторону России). В 2004 году его убили в результате покушения. В 2007 году Владимир Путин назначил руководителем Чечни Рамзана Кадырова (сын Ахмада Кадырова). Он остается им до сих пор. По словам правозащитников, Рамзан Кадыров постоянно использует устрашение и насилие, а также неоднократно грубо нарушал права человека (похищение, убийства, пытки).

"Русский мир" в Грузии (вторжение 2008 года)

8 августа 2008 года российские войска под предлогом " защиты местного населения " вторглись на территорию Грузии со стороны двух сепаратисских республик: Абхазии и Северной Осетии.

Российские войска перешли границу с Грузией еще до начала конфликта – 7 августа 2008 года / commons.wikimedia.org

В начале августа обострился конфликт между Грузией и двумя сепаратистскими районами в ее составе. Особенно остро ситуация складывалась в Южной Осетии, стремившейся получить независимость еще с 1990-х годов. Серьезные разговоры о возможной войне начали вестись с начала лета. В июле грузинские и южноосетинские власти неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах приграничных населенных пунктов.

Во второй половине июля Грузия совместно с США провела недалеко от Тбилиси учебу под названием "Немедленный ответ". В то же время на Кавказе прошли учения России "Кавказ-2008". Впоследствии в Тбилиси и Москве прозвучали обвинения в том, что именно эти учения стали началом войны.

На 13:00 (по Московскому времени) 8 августа 2008 года были запланированы переговоры между Южной Осетией и Грузией при посредничестве Москвы. Но уже тогда было ясно, что назревает конфликт.

Тогда Москва обвинила Грузию в попытке вернуть сепаратисский район силой и назвала операцию "принуждением к миру". Но большинство западных стран та же Грузия назвали войну агрессией со стороны РФ. Именно в 2008 году Россия впервые открыто ушла в противостояние с соседней страной.

Интересно, что российские войска пересекли границу с Грузией через Рокский тоннель и вошли в соседнее государство еще 7 августа. Они даже не скрывали опознавательных знаков. Тогда ночью военные РФ расстреляли территорию страны, буквально вынудив грузин воевать. Когда в Грузии попытались взять контроль над районом Южной Осетии, россияне сразу пришли на помощь братскому народу. Как следствие, было обстреляно и бомбардировано немало мирных грузинских городов и сел. От российской агрессии тогда погибли 224 мирных жителя, 14 полицейских и 170 военнослужащих.

Роль России в гражданской войне в Сирии (2011-2022 годы)

Россия поддержала диктатора Башара Асада в войне в Сирии / commons.wikimedia.org

В марте 2011 года в городах Алеппо и Дамаске в Сирии начались мирные массовые выступления против режима Башара Асада. Людей разгоняли силами безопасности, применявшими огнестрельное оружие и даже танки. Тогда жертвами стали сотни мирных людей, еще тысячи были ранены. Это спровоцировало начало гражданской войны против Башара Асада и его продолжающегося режима.

С самого начала гражданской войны Россия поддержала сирийское правительство и его руководителя Башара Асада, а также снабжала его оружием, военными советниками. В 2011 и 2012 годах РФ заблокировала важные резолюции в Совете Безопасности ООН от западных стран, направленных на создание санкций против сирийского правительства Асада. Владимир Путин не раз заявлял, что гражданская война в Сирии вызвана США, стремящимися провести в стране так называемую демократическую революцию.

Российский авиаудар в Маарет эн-Нууман, провинция Идлиб, Сирия / Радио Свобода

С сентября 2015 года в Российской Федерации по просьбе Башара Асада утвердили использование российских военных в Сирии. Без этой помощи диктатура Башара Асада была обречена на крушение. Но военнослужащие и русское оружие, поддержка с воздуха только усилили режим Асада и разрушили жизнь миллионов мирных людей.

С 2020 года конфликт считается "частично замороженным", хотя военные действия иногда продолжаются, а политического урегулирования вопроса нет. По некоторым оценкам, до этой войны 5% сирийцев владели половиной национального богатства. Сегодня же 90% находится за чертой бедности. Из-за боевых действий и, в частности, помощи России в 2015 году были разрушены целые города, до сих пор в стране функционирует только половина больниц. Экономика давно подорвана войной.

Российско-украинская война (2014-2022 годы)

Весной 2014 года Россия оккупировала АР Крым / commons.wikimedia.org

Весной 2014 года Россия оккупировала Автономную Республику Крым, провела там незаконный референдум и, прикрываясь сфальсифицированными результатами, объявила о том, что остров переходит в состав РФ.

Позже в том же 2014 году российские власти во главе с Владимиром Путиным попытались создать "народные республики" по всей территории Украины. Хотя ей удалось захватить власть только в некоторых регионах Донецкой и Луганской областей, где были созданы так называемые ДНР (Донецкая Народная Республика) и ЛНР (Луганская Народная Республика). Украина в то же время начала антитеррористическую операцию. После тяжелых боев 2014-2015 годов конфликт перешел в "замороженное состояние". Он оставался таковым до 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, назвав ее "спецоперацией".

С 24 февраля 2022 года российские войска жестоко обстреливают мирные города Украины / УНИАН

Оккупанты бомбят мирные города, расстреливают мирное население, сбрасывают ракеты на роддома, детские сады, жилые массивы. Хотя Россия и называет свои войны "миротворческими миссиями", "защитой русскоязычного населения" и "спецоперациями", после ее вторжения в любую страну остается только пепел и разрушение.