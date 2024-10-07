Война в Израиле: что известно о противостоянии на Ближнем Востоке и почему это выгодно России

В прошлом году 7 октября "Хезболла" напала на Израиль. Аналитики во всем мире сравнили его с таким же, что случилось ровно 50 лет назад. 1973 Египет и Сирия неожиданно атаковали Израиль, начав войну "Судного дня".

Почему история повторилась снова, какие выводы сделали сами евреи и к чему здесь Украина – в материале корреспондентки ТСН Карины Вакаревой.

Что известно о войне "Судного дня"

Весной 1973 года Египет проводил учения вблизи границы на Синае. Израильская разведка постоянно получала сообщения - нападение может начаться каждый день. Так в течение нескольких месяцев. Армию держали в полной боевой готовности. В конце концов, израильтянам это надоело и они потеряли бдительность.

В том году на субботу 6 октября пришелся один из важнейших еврейских праздников - Йом Кипур. То есть "Судный день".

"Это очень важный день для израильтян. В этот день никто ничего не делает. Люди проводят определенные ритуалы. И все население Израиля не работает. И, очевидно, предполагалось, что армия тоже не будет готова", - говорит директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

В это время войска Египта атакуют на юге, Сирия - со стороны Голанских высот. Армия противника превосходит количественно в 40 раз. Счет жертв со стороны Израиля идет на сотни.

Война "Судного дня"

"Была уверенность, что арабы не решатся напасть после событий Шестидневной войны. Тогда Израиль разбил войска трех мощных арабских стран. Какая может быть война снова? В это время у арабов рана кровоточила и побуждала отомстить. Вернуть территории. И этот момент недооценили. Примерно то же самое произошло и сейчас. Мол, Хамас получает деньги, а палестинцы - разрешения на работу в Израиле... И вроде же какой смысл Хамасу начинать эту войну?", - говорит израильский военный журналист Сергей Аусдендер.

Сергей Аусдендер.

Нападение "Хамаса" на Израиль

6 октября 2023 года "Хамас" в очередной раз напал на Израиль. Боевики вошли с юга страны. На лодках, мопедах и дельтапланах они неожиданно застали даже военных. На улицах террористы открыли огонь по гражданским. Берут в заложники несколько сотен человек. Жуткие кадры быстро распространялись по сети.

Израильские власти немедленно созывают резервистов ЦАХАЛа. Премьер объявляет ответную войну.

В это время на севере страны слышен минометный обстрел. Еще одна исламистская группировка «Хезболла» решила присоединиться к боевикам "Хамаса" и атаковала Израиль со стороны Ливана. В первые дни противостояния с обеих сторон погибло более полутора тысяч человек.

Нападение "Хамаса" 2023 года

"Россия еще в 2022 году, а реально еще в 2014, создала прецедент, когда политические проблемы, политические противоречия можно решать военным силовым путем. То есть, когда право силы действует вместо силы права", говорит политолог Владимир Фесенко.

Это нападение глубоко шокировало и сначала сплотило евреев. Но прошел год и от того повсеместного духа единства почти ничего не осталось. Главным образом из-за вопроса заложников, сотню из которых до сих пор удерживают террористы.

"Одни считают, что надо идти на любые условия боевиков, чтобы вернуть их. Другие убеждены - надо воевать до победного конца", - говорит военный журналист Сергей Ауслендер.

Опрос, который в сентябре 2024 года провел Израильский Институт исследований национальной безопасности, демонстрирует - каждый пятый израильтянин чувствует себя в стране безопасно. Тогда как каждый третий - наоборот.

Почему противостояние на Ближнем Востоке выгодно

"У России есть объективный интерес чтобы было напряжение. Мы, например, получали артиллерийские снаряды из американских запасов, которые были в Израиле - это стратегические запасы. Так вот когда началась война между Израилем и Хамасом, соответственно, все эти снаряды начали использоваться для армии Израиля. Мы их не получаем. Это была одна из причин снарядного голода украинских Вооруженных сил", - говорит Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко

Израильская разведка, упустившая в прошлом году 7 октября, успешно реабилитировалась. Серия атак за последний месяц на Ливан заставила "Хезболлу" пошатнуться. Вожаков один за другим уничтожают, а новые не спешат принимать должность.

Какие выводы сделали в Израиле

Ибрагим Амин аль-Саид, которому предложили стать новым лидером "Хезболлы", после ликвидации двух ее руководителей, отказался от должности. Как и 50 лет назад Израиль изо всех сил пытается перенести войну на территорию врага. Тогда евреям, чтобы дойти до столиц Египта и Сирии, понадобилось 18 суток. Сейчас же Израиль воюет на семи фронтах - об этом накануне заявил премьер Нетаньяху: против хуситов в Йемене, шиитов в Сирии и Ираке, боевиков - на Западном берегу реки Иордан, "Хамаса" - в Газе, "Хезболлы" - на севере. И Ирана, который на прошлой неделе выпустил по Израилю почти две сотни ракет.

"После 7 октября в Израиле поняли - быть хорошим для всех невозможно. Это теория разумного эгоизма в масштабах государства - в первую очередь надо беспокоиться за себя. И сделать так, чтобы тебя боялись", - говорит Сергей Ауслендер.

Вторая война Судного дня: в чем просчитался Израиль и как пошел против мира ради себя

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 12:00 7 октября. Атака Кинджалом. Смерть КОМБАТА Гриба. Судный день в Израиле

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