Войска КНДР в войне против Украины: реакция Южной Кореи, США и ЕС

Президент Литвы считает, что в ответ на появление солдат из КНДР – НАТО должно предоставить Украине все необходимое для победы.

Украина должна нанести ответный удар, если солдаты КНДР пересекут ее границу, заявил президент США. Ранее Пентагон подтвердил отправку около десяти тысяч северокорейских солдат на Дальний Восток России. Часть из них, сообщили, переместилась поближе к Украине. Обо всех обновлениях Сеул регулярно информирует западных партнеров, поддерживающих Украину. А они в это время – координируют реакцию.

Об этом говорится в материале корреспондентки "Радио Свобода" Зоряны Степаненко.

Реакция Южной Кореи

Президент Южной Кореи сказал, что не будет терпеть военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, которое угрожает безопасности. Именно после непубличного доклада южнокорейской делегации развертывание северокорейских войск в Курской области, которую частично контролируют силы ВСУ, подтвердил генсекретарь НАТО. Марк Рютте назвал это «значительной эскалацией» и «опасным расширением войны РФ». А что с этим делать - союзники сейчас советуются. Как между собой, так и с Украиной. Впереди - переговоры между Вашингтоном и Сеулом.

Президент Южной Кореи уже поговорил с украинским коллегой. Владимир Зеленский ему сообщил, что в непосредственной близости с Украиной - три тысячи военных из КНДР. Ожидает, что их количество увеличится вчетверо. Стороны договорились активизировать контакты на всех уровнях, обмениваться данными разведки, чтобы скоординировать ответ. Законодатели Южной Кореи, заслушав доклад разведчиков, говорят, что на линию фронта могут переместиться и высокие военные чины из Северной Кореи. И рассказали о трудностях перевода, которые испытывают северокорейские солдаты в России.

Армия КНДР

Что говорят в Кремле

Пресс-секретарь Кремля, отвечая на вопросы журналистов о северокорейских войсках в Курской области, отметил, что ему нечего добавить к сказанному недавно Владимиром Путиным.

Глава РФ не опровергал данные спутниковых снимков, свидетельствовавших о передвижении военных из КНДР.

КНДР

Какова была реакция ЕС

С президентом Южной Кореи созванивалась и руководительница Еврокомиссии. Обсудила северокорейские войска в России и реакцию на это. По словам фон дер Ляйен, ею станет сотрудничество Евросоюза с Сеулом в области обороны. И добавила, что логика такого партнерства «актуальнее, чем когда-либо».

Президент Литвы считает, что в ответ на появление солдат из КНДР - НАТО должно предоставить Украине все необходимое для победы. В частности, дальнобойное оружие и разрешение бить им в любую точку России. А к эскалации, по словам Науседы, ведет именно нерешительность. У представителей Пентагона спрашивали, как они относятся к возможным ударам по северокорейской армии западным оружием. Сказали, дополнительных ограничений в этом плане не предвидится. Зеленский, который сейчас с визитом на севере Европы, партнерам напоминает, каким Украина представляет мир.

"Мы должны вернуть депортированных и пленных в Украину. Мы должны восстановить справедливость для миллионов, миллионов, чьи города и села были разрушены именно российскими бомбами. Мы должны предотвратить любое возвращение российской агрессии, и это требует полного восстановления силы международного права и Устава ООН", - сказал Зеленский.

Страны Северной Европы коллективно поддержали план победы украинского президента. Обещали и новые пакеты помощи. А также - усиливать сотрудничество с Киевом в гуманитарной сфере и оборонном производстве.

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