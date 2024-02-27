Войска НАТО могут ввести в Украину: Макрон шокировал заявлением, а в России все на ушах

Это то, о чем Россия врала все это время, а теперь паникуют, что их фантазии могут стать реальностью. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности введения войск НАТО в Украину.

Как это реально? Все детали рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Громкое заявление Макрона

На Западе внезапно заговорили о вероятности отправки войск НАТО в Украину. Этот вопрос время от времени возникает в информационном пространстве. Но 26 февраля во время встречи в Париже после завершения конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем введение западных войск в Украину вполне реальный сценарий.

“Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», – отметил он.

Аргументы Макрона

Пока к такому заявлению лидеры разных стран отнеслись скептически и нет консенсуса. Впрочем, Макрон точно отметил, что когда-то западные политики кричали, что никогда не дадут Украине даже оружие для борьбы и не хотели об этом говорить, но и это изменилось.

"Многие люди, которые сегодня говорят "Никогда, никогда", были теми же людьми, которые два года назад говорили "никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет дальнего радиуса действия". Давайте будем достаточно скромны, чтобы признать, что мы часто отставали от графика на шесть-двенадцать месяцев. Это и было целью сегодняшней дискуссии: все возможно, если это полезно для достижения нашей цели», – прокомментировал Макрон.

Заявление Фицо

Поэтому и отправка войск НАТО в Украину тоже теперь звучит не так уж нереально. Более того, накануне встречи европейских лидеров в Париже 26 февраля издание Reuters написало, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что несколько стран-членов НАТО и ЕС вроде бы рассматривают возможность отправки своих военных в Украину.

«Низка стран-членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки своих войск в Украину на двусторонней основе. Я не могу сказать, с какой целью и что они там должны делать”, — говорит Фицо.

Что говорит президент Украины?

В то же время, он добавил, что его страна не будет отправлять своих военных в Украину, однако будет уважать решения стран НАТО, если они согласятся ввести силы Альянса в Украину. Правда, странно вообще слышать об этом от того, что еще несколькими днями ранее заявил, что война России началась с разгула украинских неонацистов, а возможно членство Украины в НАТО как хорошую основу до начала Третьей мировой войны.

Но Фицо молчит, что если Украина проиграет, НАТО от третьей мировой и так никуда не деться, потому что Путин не остановится. Тем более, что кремлевский диктатор, судя по его предвыборке, видит себя на российском троне по меньшей мере до 2030 года. А как говорил президент Украины, нам бы с ним хотелось покончить раньше. Также во время своей пресс-конференции 25 февраля Зеленский назвал условие, при котором НАТО введет свои войска в Украину.

"Если Украина будет в НАТО, для нас это самые мощные гарантии безопасности, тогда мы будем использовать 5 статью", — отметил он.

Позиция президента Польши

Впрочем, как мы понимаем, такой вариант маловероятен. Хотя разговоры о вводе войск НАТО в Украину действительно были. Это подтвердил и президент Польши Анджей Дуда. В интервью «Польскому радио» он заявил, что идея об отправке войск НАТО и ЕС в Украину вызвала самую бурную дискуссию : «Самая бурная дискуссия развернулась вокруг вопроса отправки солдат в Украину. И здесь тоже не было совершенно никакого согласия.

Интервью британского полковника о войсках НАТО в Украине

Месяцем ранее этот вопрос поднимал и полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. Во время интервью TalkTV он предположил, что НАТО может отправить войска на территорию Украины, но при определенных условиях. И это условие — если ВСУ столкнутся с большими проблемами на фронте.

НАТО может вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет, если на войне в Украине что-то пойдет не так. Запад сделал все, кроме ввода своих войск. Не исключено, что если Россия начнет добиваться серьезного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию», – сказал он.

Что говорят другие политики Франции?

После заявления Макрона ряд французских политиков выступили с похожими заявлениями. Так, премьер-министр Франции Габриэль Атталь в эфире радио радиостанции RTL сказал, что также не исключает отправку военных на Украину и добавил, что Париж “не сможет смириться” с победой России: “Нельзя ничего исключать в идущей войне… у дверей Европейского союза».

Кто выступил против?

В то же время лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х высказался против отправки французских солдат в Украину и заявил, что это станет началом Третьей мировой войны.

Envoi de troupes françaises au sol en Ukraine : #Macron est fou. Complètement fou ! Ce serait évidemment la guerre avec la Russie, la 3è guerre mondiale !

(cf : https://t.co/VimEsImz1P)



Bloquons-le ! Déclenchons l’article 35 de la Constitution sur la déclaration de guerre !



On… pic.twitter.com/QulzbB8IEW — Florian Philippot (@f_philippot) February 27, 2024

“Отправка французских солдат в Украину: Макрон сумасшедший... Это очевидно будет война с Россией, Третья мировая война! Заблокируем его! Задействуем статью 35 Конституции об объявлении войны!”.

Позиция других государств

Между тем заявление Макрона разлетается по миру и дальше, поэтому еще несколько стран начали делать новые заявления. А именно в Швеции, которая, к слову, еще не является членом Альянса, комментируя заявление Макрона о возможности отправки войск в Украину, сказали, что этот вопрос "на данный момент неактуален".

О том, что не отправит свои сухопутные силы в Украину, заявил и премьер-министр Чехии Петр Фиала. И вот все эти заявления от разных политиков гуляют по интернету уже второй день, поэтому на фоне этих дискуссий важное заявление сделал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Associated Press : “Союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. Мы занимаемся этим с 2014 г. и активизировали свою деятельность после полномасштабного вторжения. Но планов размещения боевых войск НАТО в Украине нет.

Реакция РФ

Также, по словам Столтенберга, любое решение об отправке войск потребует единодушия от всех стран-членов. Впрочем, отсюда начинается замкнутый круг. НАТО обещает не покинуть Украину, Россия продолжает пугать мир своей ядеркой. О чем в начале февраля напоминал и главный алкоголик России Дмитрий Медведев.

“Каждый день руководители этих стран вещают: нужно готовиться к войне с Россией и продолжать помогать Украине, а потому нужно выпускать больше танков, снарядов, беспилотников и второго оружия. Но все европейские начальники цинично лгут своим гражданам. Если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдет по сценарию СВО. Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ. НАТО – огромный военный блок, население стран Альянса – почти 1 миллиард человек, а их совокупный военный бюджет может достигать полутора триллионов долларов.

Поэтому, ввиду несопоставимости наших военных потенциалов, у нас просто не остается выбора. Ответ будет ассиметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со особыми боеголовками”.

Споры вокруг заявления о войсках НАТО

Но, несмотря на эту пугалку, а озвучил ее Медведев 7 февраля, Макрон 26 февраля все равно заявляет, что вероятность введения войск НАТО есть, Украине прекращать помогать никто не собирается, ведь России нельзя дать никакого шанса на выигрыш. Впрочем, в сущности, многие западные политики противоречат друг другу в заявлениях.

К тому же канцлер Германии Олаф Шольц окончательно заявил, что "Таурусов" Украина не увидит, чтобы не предсказывать эскалацию в отношениях с россией. Тем не менее, Россия в шоке от таких заявлений, а для местных пропагандистов это стало темой №1. В Кремле заявили, что им якобы известно о том, что в Европе обсуждалась тема отправки иностранных военных в Украину. Песков предупреждает о конфликте с НАТО, если войска Североатлантического союза будут воевать на Украине: “Если это произойдет, то придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО”.

В Украине эти заявления пока не комментируют. Впрочем, есть одна истина, которую мы должны помнить всегда: в первую очередь рассчитывать мы можем только сами на себя, если даже через два года полномасштабной войны и пролитой крови украинцев, в мире до сих пор дискутируют, давать оружие или нет, не говоря уже о войска. Хотя сами прекрасно понимают, что они могут стать следующей целью Путина.

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