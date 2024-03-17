Войска НАТО в Украине: для чего Макрон действительно сделал громкое заявление

Президент Франции Эммануэль Макрон поставил точку на любых дискуссиях относительно отправки войск НАТО в Украину. Говорит, Россия — противник Франции, и его нужно победить, поэтому отправку войск исключать нельзя. Макрон делает столь громкие заявления не только для того, чтобы перетянуть лидерство в Европе на себя.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью для ТСН.ua заместитель председателя комитета Совета по нацбезопасности Егор Чернев.

«Сегодня это такая гипотетическая ситуация, но из-за того, что она уже начала обсуждаться, это значительное повышение ставок и новая глава в наших отношениях с европейскими странами. Я понимаю, почему это делает Макрон, пытаясь перетащить лидерство в Европе на себя. Но все равно такие заявления не могут быть сделаны без какой-либо проработки непубличной”, — отметил Чернев.

Мы видим, что некоторые страны к этому присоединяются и говорят о том, что они не исключают такой возможности, если это будет необходимо. И это позволяет европейским странам и европейскому обществу привыкнуть к этому мнению и когда придет время, оно не будет столь щекующим для них», — добавил он.

Заявления Макрона об иностранных войсках в Украине

В конце февраля Макрон не исключил, что в будущем войска стран НАТО могут быть введены на территорию Украины. Впрочем, "пока консенсуса относительно отправления войск нет". В НАТО отправку солдат в Украину отвергли.

Впоследствии президент Франции на встрече с парламентскими партиями назвал важное условие отправки войск в Украину. Такие действия вероятны в случае возможного прорыва окупантов в Киев или Одессу, подчеркнул он.

Также Макрон ошеломил заявлением о поддержке Украины, заявив, что у нее нет границ. Мол, больше нет ни красных линий, ни ограничений.

Недавно Макрон заявил о намерении "отправить ребят" в Одессу в ближайшем году. Сделать это, по его словам, придется из-за напряженной ситуации в войне России против Украины.

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