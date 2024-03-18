Войска НАТО в Украине: громкое заявление Макрона получило неожиданное продолжение

Никогда не говори никогда: после громких заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск в Украину вся Европа до сих пор стоит на ушах. И если изначально эта идея воспринималась мировыми лидерами довольно негативно, то сейчас мнения изменились. Неожиданное заявление было сделано и в США.

Как на слова Макрона ответили в Вашингтоне, кто из партнеров готов направить войска в Украину уже сейчас и как поведет себя Путин? Об этом рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

НАТО бодрствует

Заявление Макрона о возможной отправке войск на территорию Украины подняло большую шумиху в информационном пространстве. Президента Франции критиковали, но вдруг эта риторика поменялась. Еще одна страна НАТО поддержала возможную отправку войск в Украину. Это важное заявление вслед за Макроном сделали в Финляндии. Министр иностранных дел страны Элина Валтонен подчеркнула, что исключать такой сценарий просто невозможно, хотя отправлять никого не нужно.



"Важно, чтобы мы не исключали всего в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной будет ситуация".

В Вашингтоне сделали заявление

Наконец сказали свое слово по поводу отправки войск в Украину и в Белом доме. По словам одного из советников Байдена Джона Кирби, это будет "суверенным решением" каждой страны. Возражать в Вашингтоне точно не будут.



“Я не могу отвечать за решение других суверенных стран. Я могу отвечать за решение нашей суверенной страны и ее главнокомандующего, ясно дав понять, что американских войск на территории Украины не будет”.

Кто выступает против?

Однако собственных военных США отправлять не будут, заметил Кирби, ссылаясь на заявления президента Байдена.

Однозначно против и такие европейские тяжеловесы, как Германия, Италия и даже Великобритания. Последняя, хоть и славится своим жестким отношением к Путину, предостерегает партнеров: кремлевский диктатор может ударить по ним. Об этой опасности в интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung рассказал министр иностранных дел Королевства Дэвид Кэмерон.

Он заявил, что любые западные военные на территории Украины могут стать целями для российских атак.

“Тренировочные миссии лучше проводить за пределами страны. В Великобритании мы подготовили 60 тысяч украинских солдат», — заявил Кэмерон.

Он заявил, что нельзя создавать "очевидные цели для Путина" на территории Украины.

Кто готов отправить войска в Украину?

По ту сторону дискуссии, то есть не исключают отправку войск НАТО в Украину, тоже многие страны. Речь идет о Франции, которая и начала эти дебаты, а также Литву и Нидерланды. Не отказываются от такого развития событий даже в Польше, которая уже отрицала, что польские бойцы когда-нибудь прибудут в Украину.

К тому же глава МИД Польши Радослав Сикорский развеял все спекуляции, подтвердив раз и навсегда, что офицеры НАТО уже и так работают в Украине. Впрочем, из каких стран, называть отказался. Ранее СМИ предполагали, что в Украине находятся британские армейцы, якобы контролирующие использование высокоточных ракет Storm Shadow — они не должны применяться по целям на российской территории. Издание El Pais утверждает, что в Украине есть военнослужащие НАТО, которые ведут контроль над вооружениями, разведывательными операциями и обучением.

Важные слова Макрона

В эксклюзивном интервью украинским телеканалам "1+1" и "МИ-Украина" в рамках телемарафона "Единые новости" президент Франции Эмманюэль Макрон наконец признался, действительно ли подумывает над отправкой войск в Украину.

Напомним, что французская газета Le Monde писала, что в конце февраля 2024 года Макрон с уверенностью заявил своим советникам, что будет вынужден направить "своих ребят" в Одессу.

Макрон еще раз повторил, что война в Украине — экзистенциальная для Европы, поэтому ради победы Украины, в конце концов, придется сделать все. Иначе безопасность континента будет висеть на волоске. При этом отказываться от диалога с Кремлем в Париже не будут. Макрон заверил, что выслушал бы Путина.



“Я послушаю, что он будет предлагать. Я считаю, что роль Франции — быть "нервом войны". Надо, с одной стороны, передать Украине все необходимое, чтобы усилить ее обороноспособность, военную технику, но при этом способствовать деэскалации. Нам нужно выйти на устойчивый и справедливый мир”.

Макрон готовит подарок Украине?

Макрон скоро приедет в Украину. Такое обещание французский лидер дал украинским медиа и уточнил, почему уже несколько раз откладывал визит. Говорит, приедет не с пустыми руками.



«Совершенно искренне вам скажу — я обязательно приеду. У меня есть правило: чтобы мой визит был как можно более полезным для Украины. И именно так мы всегда договаривались и поступали с президентом Зеленским”, — сказал Макрон.

"Когда я физически приеду (в Украину — ред.), это будет означать, что будет сильный посыл и новые направления сотрудничества в том русле, которое мы наметили в начале года".

Что именно привезет Макрон, сказать сложно. Пока у нас есть только слухи. Ранее в Politico писали, что Франция даже предлагала НАТО создать коллегу для отправки войск в Украину. На это Макрон якобы получил однозначное нет, поэтому вынес вопрос на публику. Но как говорится: никогда не говори никогда.

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