Войска НАТО в Украине: какие страны Альянса могут отправить свои силы на фронт (список)

Пока только одна страна НАТО не исключает возможности размещения своих войск в Украине.

В понедельник, 26 февраля, во время встречи в Париже с европейскими лидерами по вопросам помощи Украины обсуждалось отправление сухопутных сил НАТО в Украину. По словам польского лидера Анджея Дуды, эта тема вызвала самую бурную дискуссию.

ТСН.ua собрал, какие страны рассматривают возможность переброски своих воинских частей в Украину, что об инициативе Макрона говорят в НАТО и как отреагировали у Путина.

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Франция не исключает вероятности введения своих военных в Украину

О том, что Франция не исключает опрокидывание своих военных на войну в Украину, объявил президент Эммануэль Макрон, инициатор этого вопроса.

"Мы это обсудили. Пока консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну", — сказал он.

Макрон намекнул, что его страна может ввести свои войска на фронт в Украину.

"Я совершенно не говорил, что Франция не поддерживает. Я не буду снимать двусмысленность сегодняшних дебатов, называя имена. Я говорю, что это было названо среди вариантов", – отметил он.

Вслед за Макроном также сделал заявление по этому поводу премьер-министр Франции Габриэль Атталь и подтвердил, что их государство не исключает эту возможность.

Мы не можем согласиться с тем, что Россия должна выиграть эту войну, что авторитарная страна должна силой взять под контроль демократическую страну. Потому что за Украиной стоим мы. Если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, это потому, что они видят эту угрозу. Мы с Украиной с первого дня. Мы будем и дальше поддерживать украинцев", — заверил Атталь в интервью Ouest-France.

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Что говорят власти Польши о вероятности размещения своих сил в Украине

В Министерстве обороны Польши сообщили, что они не рассматривают идею отправки своих военных в Украину. Об этом сказал заместитель польского министра национальной обороны Цезарий Томчик.

"В Польше нет такого проекта и идеи", — кратко прокомментировал польский чиновник, чью цитату приводит Radio Zet.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что вопрос отправки армий союзников в Украину не имел никакого энтузиазма среди лидеров Европы.

"Самая бурная дискуссия развернулась вокруг вопроса отправки солдат в Украину. И здесь тоже не было абсолютно никакого согласия", — сказал Дуда в интервью для издания Польское радио.

Польская армия / Фото: Associated Press

"Польша не планирует вводить свои войска на территорию Украины. Я думаю, что не стоит сегодня спекулировать, будут ли обстоятельства, которые могут изменить эту позицию", – добавил польский премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции в Праге во вторник .

Ответ Швеции, которая скоро станет членом НАТО

В Швеции, которая еще не является членом Альянса, комментируя заявление Макрона о возможности отправки войск в Украину, сказали, что этот вопрос "на данный момент неактуален".

"Если страна хочет отправить войска в другую точку мира, это не влияет на НАТО. Французская традиция – это не шведская традиция", – цитирует Кристерссона SVT.

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Чехия не планирует отправлять войска в Украину

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что его страна не намерена отправить сухопутные силы в Украину. Так он отреагировал на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что несколько стран-членов НАТО рассматривают возможность отправки своих солдат в Украину, пишет Ceske Noviny.

А министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ничего подобного о заявлении Фицо о перебросках войск она не слышала.

"Я ничего подобного не слышала и не читала", – сказала она.

Во вторник, 27 февраля, премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи с польским коллегой Дональдом Туском вновь повторил, что его государство не собирается отправлять свои военные силы в Украину на основе двусторонних соглашений. Мол, не нужно искать новые пути, а активнее идти уже существующими.

"Я считаю, что важнейшим месседжем для Европы, мира и России является то, что европейские государства все еще едины и что они готовы не только продолжать поддерживать Украину, но и ускорять свою помощь", - отметил чешский премьер.

Готов ли Альянс направить свои войска на войну в Украину: ответ генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный Альянс не планирует отправлять воинские части в Украину. По словам Столтенберга, " союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку".

Он подчеркнул, что любое решение об отправке войск потребует единодушия от всех стран-членов.

"Мы занимаемся этим с 2014 года и активизировали свою деятельность после полномасштабного вторжения. Но планов размещения боевых войск НАТО в Украине нет", — подчеркнул генсек Альянса в комментарии Associated Press.

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Реакция Кремля на вероятность появления войск НАТО в Украине

В Кремле заявили, что им якобы известно о том, что в Европе обсуждалась тема отправки иностранных военных в Украину. Представитель президента-диктатора РФ Дмитрий Песков предупреждает о конфликте с НАТО, если войска Альянса будут воевать в Украине.

"Если это произойдет, то придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО ", – считает пресс-секретарь российского диктатора.

Песков также отметил, мол, обсуждение на Западе возможности отправки войск в Украину — "важный и новый элемент".

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