Войска НАТО в Украине: какие страны и при каких условиях готовы отправить своих солдат

В начале мая 2024 года появилась информация о том, что НАТО впервые, в конфиденциальном порядке и без официальных сообщений, определило по меньшей мере две "красные линии", после пересечения которых может произойти прямое вмешательство войск Альянса в войну России против Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон стал первым европейским лидером, который еще в феврале 2024 года открыто начал говорить о возможности введения войск Альянса в Украину.

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Польша и страны Балтии

Польша, Эстония, Латвия и Литва могут ввести свои войска в Украину, если Россия добьется серьезных успехов на фронте. Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, балтийские политики опасаются, что из-за недостаточной поддержки Запада, в частности Германии, армия России может добиться серьезного прорыва.

"Восточноевропейские государства НАТО опасаются, что именно политика сдерживания и непредоставления Украине передовых вооружений спровоцирует дальнейшую эскалацию в Россию", - пишут журналисты.

По данным СМИ, страны Балтии и Польша не будут ждать размещения войск России на их границе, лучше они сами отправят войска в Украину. При таком сценарии блок НАТО превращается в сторону войны, чего справедливо опасаются канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден, добавляют источники.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что правильно поставить президента-диктатора России Владимира Путина в ситуацию, когда он не уверен, что будет делать Запад.

На вопрос, рассматривает ли Польша возможность отправки своих войск в Украину, Сикорский сказал: "Мы не будем раскрывать наши карты. Пусть Путин думает о том, что мы будем делать".

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что в настоящее время сама Украина "пока не видит необходимости" в отправлении западных войск в Украину.

"Если этот момент когда-нибудь наступит, то об отправке войск придется говорить не столько внутри Эстонии, сколько с нашими союзниками. Но сама Украина пока не видит в этом необходимости", - подчеркнул Карис.

По его словам, отправка солдат армии Эстонии – это не его решение, и не решение правительства. Сделать это может только парламент.

Франция

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривала ввод войск, если бы россияне прорвали линию фронта и Украина попросила о помощи.

"Если бы россияне прорвали линию фронта, если бы была просьба Украины – чего сегодня нет, – мы должны легитимно задать себе этот вопрос. Поэтому я считаю, что исключить это априори – это не изучить уроки последних двух лет", - отметил президент Франции.

Макрон считает, что нервная реакция Кремля на его заявление о возможном отправке западных войск в Украину является свидетельством того, что эта идея работает.

"Если Россия победит, то в следующую же секунду безопасности уже не будет ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране", - подчеркнул Макрон.

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Могут ли США вмешаться в войну в Украине

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис рассказал, что в случае успеха россиян в войне Америке может придется вмешаться в военном плане.

"Мы не можем позволить Украине упасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт – не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", - высказался Джеффрис.

Конгрессмен отметил, что Владимир Путин стремится захватить больше территорий других стран, чтобы бы "воспроизвести" Советский Союз. Российский диктатор в этой агрессии в дальнейшем будет угрожать союзникам с НАТО.

Джо Байден – против

Президент Джо Байден в недавнем заявлении 25 мая подчеркнул, что США и дальше будут твердо поддерживать украинцев в борьбе за свободу против президента-диктатора Владимира Путина, которого он назвал "жестоким тираном".

Байден, в частности, отметил критическую роль военных США в поддержке Украины и других партнеров в мире. При этом он еще раз подчеркнул – американские военные не будут воевать в Украине, но военная поддержка США останется жесткой.

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Финляндия

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что странам Запада, в частности США, не нужно в долгосрочной перспективе исключать возможность размещения своих войск в Украине.

"Важно, чтобы мы не исключали всего в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной станет ситуация. Но позиция Финляндии ясна: сейчас мы не отправляем никаких войск и не хотим это обсуждать", - заявила Валтонен.

Она добавила, что всем сторонникам Украины нужно сосредоточиться на том, чтобы оказывать помощь украинцам.

Громкое заявление экс-главы Пентагона

Бывший министр обороны США Роберт Гейтс призвал американских политиков лучше объяснять рядовым американцам, почему их должна волновать война России в Украине.

Он отметил, что возможность введения войск НАТО в Украину нельзя исключать, но открыто заявлять об этом тоже не стоит.

Что говорит Зеленский о войсках НАТО в Украине

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможное отправление инструкторов и войск НАТО в Украину. Он сказал, что как страна в состоянии войны, "мы положительно воспримем любую помощь", однако пока "никто ничего не предлагал".

В то же время, он отметил, что первые сигналы поступили через СМИ со стороны президента Франции Эммануэля Макрона.

В Альянсе пока нет общей позиции

Представительница Украины при НАТО, посол Наталья Галибаренко рассказала, что после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о потенциальной готовности послать войска в Украину при определенных условиях, генсекретарь НАТО констатировал, что в Альянсе нет соответствующего консенсуса – к этому там не готовы. Он также упомянул, что украинская сторона не обращалась с просьбой разместить войска НАТО на своей территории.

Посол отметила, что есть страны, которые говорят, что они принципиально готовы принимать решения о направлении своих военнослужащих. Это произойдет, например, если будет решение на уровне НАТО. Другие отмечают, что даже без решения НАТО они готовы рассмотреть эту инициативу, но если это будут не вооруженные подразделения, а условно инструкторы.

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Закрыть небо Украины

BILD сообщило, что некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Киева и действовать непосредственно на территории Украины – обсуждается возможность закрыть небо системами ПВО на западе Украины.

По данным издания, за расширение помощи выступают Эстония, Великобритания, Польша, Канада, Литва, Франция. Против – США и Германия.

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Окончательных решений по закрытию неба над западными областями Украины пока нет, но идут переговоры сразу о нескольких сферах.

Так, обсуждается обучение солдат ВСУ инструкторами НАТО на территории Украины.

Ряд стран НАТО, включая Британию, Канаду и Эстонию, готовы в будущем доставлять оружие и боеприпасы не только к границам Украины, но и дальше к линии фронта. В настоящее время в ряде западных стран разрабатывается концепция "передовой логистики".

Как ввод войск НАТО повлияет на ход войны

Военный эксперт Владислав Селезнев говорит, что возможности украинской армии были бы очень усилены, если бы мы получили контингенты наших западных стран-партнеров.

"Если западные войска будут присутствовать в Украине, это не значит, что они будут находиться в районе, условно, Часового Яра. Это может быть экспертная помощь по подготовке техники, вооружения, на что намекает французский президент Эммануэль Макрон. Мы ведь имеем западную технику, оборудование, которое нуждается в деликатном обслуживании", - пояснил он.

По его мнению, западные военные также могут быть задействованы на госгранице между Украиной и Беларусью.

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Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что Украине нужны военнослужащие НАТО, которые помогали бы обучать военных ВСУ.

"В Великобритании много лет уже десятки тысяч наших военнослужащих проходят учения. И это Россию же не беспокоит, они не рассказывают, что это "красная линия". Теперь наше политическое руководство просит сделать то же самое, только на территории Украины. Потому что у нас серьезные проблемы на фронте, и у нас нет времени отправлять людей на подготовку в Британию и ждать, пока они будут там учиться и вернутся. Это тот же процесс, только он больше во времени", - отметил эксперт.

Возможные цели войск НАТО в Украине

Экс-командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес отмечает, что только отправить войска НАТО в воюющую страну было бы "слишком просто". Надо сначала определить стратегию того, к чему это должно привести, и как эффективно использовать ресурсы.

"Я знаю, что они (войска НАТО - ред.) могут здесь делать. Могу указать много мест, где можно было бы разместить войска США или других стран, чтобы они могли делать то, что было бы полезно для Украины", - сказал Ходжес.

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Он отметил, что введение войск – в любом случае, достаточно важное политическое решение, однако его нельзя принимать, если заранее не будет определена стратегическая цель.

"Стратегическая цель должна заключаться в помощи Украине победить Россию, отбросить войска назад к границам 1991 года. Следовательно, это значит уничтожить российские логистику, штабы, сделать Крым непригодным местом для российских войск. Иметь возможность бить по логистике в России до того, как россияне будут собираться атаковать Украину", - резюмировал Бен Ходжес.

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