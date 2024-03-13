Войска НАТО в Украине разозлили Путина: пойдут ли воевать иностранные военные вместе с ВСУ

По словам эксперта, не исключено, что представители НАТО в Украине будут проводить тренировочные миссии.

После заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что в Украине уже есть войска НАТО, в России, похоже, снова "подгорело".

Президент страны-агрессорки Путин в очередной раз сделал заявление о "готовности применить ядерное оружие", заметив, что ядерные ракеты готовы.

Об угрозах и перспективах сложившейся ситуации более подробно в комментарии для ТСН.ua разъяснил бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Как всегда, дьявол кроется в деталях. Речь идет о тренировочных миссиях ", — говорит Селезнев, анализируя заявление польского дипломата о войсках НАТО в Украине.

И добавляет: "Например, тренировочная миссия "Orbital", которая готовит военнослужащих для военной службы правопорядка. Еще ряд тренировочных миссий, связанных с выполнением функциональных обязанностей по разминированию. Есть тренировочные миссии другого формата: миссии, которые готовят медиков, специалистов по инженерной подготовке. Такое имеет место".

По словам Селезнева, то, что непосредственно регулярные войска НАТО не задействованы в боевых действиях – это очевидно.

"Есть ли соответствующие специалисты, которые помогают настраивать и использовать, например, ракеты SCALP и Storm Shadow – эту информацию я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. В любом случае, почему важно присутствие западных инструкторов — они, во-первых, имеют фидбек, обратную связь. Они могут увидеть, насколько эффективны алгоритмы. Кроме того, часто иностранные военнослужащие не только учат наших военных, но и перенимают опыт украинской армии", — говорит Селезнев.

Что касается заявлений Путина, военный эксперт высказался так: "Путин как всегда манипулирует, пытаясь отбелить себя и свою деятельность, а и из западных стран сделать козла отпущения. Но, мне кажется, что весь мир получил "прививку" от риторики Путина и его приспешников. Не стоит доверять Путину, потому как он лжет каждый раз ”.

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