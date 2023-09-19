Войска РФ из Карабаха могут бросить в Украину: эксперт о последствиях обострения в Закавказье

По мнению Петра Черника, силы РФ могут вытеснить из Закавказья. Однако эти войска никуда не исчезнут, и их могут бросить на войну в Украину.

Сегодня, 19 сентября, в Нагорном Карабахе снова разразился конфликт. Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера".

Насколько этот конфликт повлияет на Украину и нашего врага – Россию, пояснил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

Стратегическое поражение РФ

По его словам, стратегический вывод один – Россия будет вытеснена из Северного Закавказья. Это существенно снизит ее геополитический статус.

"Другого варианта как возвращать Азербайджану свою абсолютно законную территорию нет. До каких масштабных боевых действий еще дойдет — надо набраться терпения. Эта спичка зажигается. Может ли она раздуваться во что-то больше и выйти за пределы региона — маловероятно", — говорит эксперт.

Черник напомнил, что Азербайджан имеет очень серьезного союзника в виде Турции, в то время как Армения всегда рассчитывала на Россию. Однако сейчас, по его мнению, Кремль отдает себе отчет, что способности и потенциала для того, чтобы удержать эту площадку, у него нет.

Российские войска из Закавказья могут бросить в Украину

Тем не менее, Черник указывает на опасности для Украины, которые могут возникнуть после вероятного вывода российских войск из Армении (военная база в Гюмре) и Карабахе.

"С одной стороны, это хорошо, потому что Россия слабеет, она ослабляется, она перестает быть мировым игроком. Но там был какой-то миротворческий контингент – техника и люди. И если они будут оттуда выведены, они никуда не денутся. Их могут бросить в Украину. Поэтому опять же – стратегически хорошо – наш извечный враг теряет позиции, но есть определенные нюансы. Однако надо смотреть в стратегически большую перспективу – лучше, чтобы наш противник слаб", – подчеркнул эксперт.

Российский контингент в Карабахе / Фото: Associated Press

Отвратит ли конфликт в Нагорном Карабахе внимание мира от Украины

"Ни в коем случае, масштабы не те. В Арцахе или Нагорном Карабахе не решается геополитическое будущее мира, а в Украине решается", – пояснил Петр Черник.

Напомним, что сегодня, 19 сентября, Минобороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе раздаются звуки артиллерии и взрывы.

В свою очередь армянский премьер Никол Пашинян обвинил Азербайджан в попытке втянуть Армению в войну. Он добавил, что ожидает от российских миротворцев действий по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.

ТСН.ua собрал информацию, почему воюют Азербайджан и Армения за Нагорный Карабах.

Читайте также: