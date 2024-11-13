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"Воюем 55-летними дядьками": капитан ВСУ резко высказался о мобилизации

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"Воюем 55-летними дядьками": капитан ВСУ резко высказался о мобилизации

Мирослав Борисенко / Фото: ТСН.ua

Военный отметил, что нужна мобилизация или есть вариант – сдаваться.

Капитан ВСУ, командир минометной батареи Мирослав Борисенко высказался за уменьшение мобилизационного возраста. Он отметил, что 55-летние мужчины не могут быть эффективными военными.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Наталье Нагорной.  

"Это исторически оправдано, потому что во всех войнах, конфликтах средний возраст военнослужащего был 25-26 лет. А это просто смешно, когда мы сейчас воюем 55-летними дядьками. Это не смешно на самом деле. Это очень трагично, потому что они часто просто не могут даже дойти до передовой. А еще хуже - они не могут оттуда выйти. В этой ситуации очень много трагических моментов, о которых я не хочу даже вспоминать", - сказал он. 

Мирослав Борисенко подчеркнул, что молодежь должна идти в армию. 

"Молодежь должна идти в армию. Это не значит, что они все сразу погибнут. У нас изменился подход к подготовке, использованию пехоты. Их берегут, все знают, что никто новых пехотинцев не принесет. Снижение мобилизационного возраста и расширение социальной базы для мобилизации - это единственный выход для Украины. Больше вариантов нет. Или сдаваться", - сказал он. 

Полную версию интервью Мирослава Борисенко смотрите по ссылке

Напомним, "азовец" рассказал, что россияне им говорили о теракте в Оленовке.

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