Воюет ли сейчас HIMARS на фронте: воины ВСУ откровенно рассказали о легендарном оружии (видео)

ХИМАРС

Реклама

HIMARS активно воюют против оккупанта на Днепропетровщине и на Запорожье. Несмотря на то, что приходится прятаться.

Этот сюжет корреспондент ТСН Наталья Нагорная сняла несколько дней назад, еще перед объявлением перемирия, на которое россияне, в конце концов, не согласились. Почему же HIMARS называют «хомяками»?

HIMARS на фронте

Это день на фронте, который поднимает настроение. В небе — наша авиация, а на земле — HIMARS, возвращающийся с задания. После выстрела надо очень быстро уезжать, поэтому установку надежно прячут в укрытии. По довольным лицам экипажа видно: выезд был удачным.

Реклама

«Оценка отличная, ударить такая установка может достаточно далеко — до 80 километров», — говорится в сюжете.

HIMARS — это ракетная установка, которая переломила ход войны еще летом 2022 года. Тогда первые машины наводили панику на врага, став частью современной истории Украины и даже героями мерча — от часов до почтовых марок.

«Химера» против «Хомяка»

Россияне с ненавистью называли эту машину «Химерой», а украинский экипаж 148-й отдельной артиллерийской бригады придумал своему HIMARS значительно более милое название — «Хомяк».

Расчет установки ранее работал на «Градах», поэтому бойцам есть с чем сравнивать.

Реклама

Водитель машины, который ранее управлял КрАЗами и КАМАЗами, тоже в восторге от американской техники.

Один выстрел — один результат

Когда появляется новая цель, HIMARS быстро выезжает из капонира. Надо успеть выехать в поле, навестись и отработать, пока небо чистое от вражеских беспилотников. Прямо сейчас в поле на Запорожье стоит несколько миллионов долларов, готовых влупить по оккупантам.

Командир взвода под псевдонимом «Крафт» делится ощущениями после пуска: «Больше это ощущение выполненного долга. То есть ракета пошла, ждем отчета о результате и надеемся, что враг будет уничтожен».

Мечты о будущем и неоновый HIMARS

В гражданской жизни «Крафт» — дизайнер и художник. Он признается, что жизнь к HIMARS его не готовила, и мечтает о времени, когда оружие больше не понадобится.

Реклама

«Крафт», командир взвода: «Надеюсь, что когда-нибудь они отправятся на пенсию, а мы отправимся в будущее и продолжим заниматься тем, к чему лежит душа. И надеюсь, что оружия в будущем будет меньше. Но сейчас… Надо больше».

Художник говорит, что не рисовал бы на боевой машине цветочки. Зато, когда Хаймарс станет музейным экспонатом, он бы раскрасил его в «ультрасовременные неоновые цвета»: с салатовым пакетом и оранжевой кабиной. Но это планы на время после победы, а пока — «Хомяк» снова заряжен и готов к бою.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 8 МАЯ

Новости партнеров