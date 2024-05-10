Воюй или плати: в Раде придумали два варианта экономической брони от мобилизации (видео)

Чего ждать от "экономических оснований", которые рассматриваются для отсрочки от мобилизации, и сколько и кто будет платить за банкет – в эксклюзиве TSN.ua.

Экономическое бронирование или другими словами – плати или иди на фронт. Стало известно, какие варианты рассматриваются в оборонном комитете Совета. Речь идет о двух моделях: налог от зарплаты или по квотам. По словам нардепов, по этому вопросу ведется "большая дискуссия". Чего ждать от "экономических оснований", которые рассматриваются для отсрочки от мобилизации, и сколько и кто будет платить за банкет – в эксклюзиве журналистки Виктории Панченко для TSN.ua.

Экономическое бронирование

В Украине с 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации, который не на шутку "делает нервы" не только военнообязанным, но и их семьям и даже работодателям. Ведь нардепы работают над еще одним документом, который может опустошить карманы и рядовых украинцев, и владельцев бизнеса. Речь идет о так называемом экономическом бронировании. Принцип прост – воюй или плати. Оборонный комитет Верховной Рады рассматривает две модели экономического бронирования в Украине. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге в парламенте.

"Рассматриваются две модели экономического бронирования. Они в дискуссии. С одной стороны, мы понимаем, что не можем ни одного доллара по международной помощи потратить на зарплаты военным. Любые зарплаты военным, а мы хотим их поднимать, хотим больше военных – это наши деньги в виде таможенных пошлин и налогов. С другой стороны, чтобы эти деньги появлялись, экономика должна работать.

В то же время, нардеп добавил, что вторая модель – квота для компаний на бронирование, в рамках которой за каждого забронированного работника уплачивается отдельный налог, равноценный минимальной зарплате военнослужащего ежемесячно. К примеру, он привел людей, работающих в медиа: руководитель может забронировать 10% своих сотрудников, однако каждый месяц должен платить за каждого из них минимальную заработную плату военного – 20 тысяч гривен.

"Например, медиа. Условно говоря, у вас есть 10% людей, которых можете забронировать. Кто это будет – руководитель будет решать самостоятельно. За этих людей платится минимальная зарплата ежемесячно. Сейчас минимальная – 20 тысяч гривен, то есть 20 тысяч гривен за каждую забронированную. лицо уплачивается ежемесячно. Это отдельно от налогов.

Идея с квотой для работодателей – не нова. О ней говорили еще в прошлом. Такой вариант бронирования от мобилизации был предложен в парламенте главой комитета по экономическому развитию, депутатом от "Слуги народа" Дмитрием Наталухой.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль также заявлял, что правительство разрабатывает новый механизм бронирования, где критерием станут уплаченные налоги или зарплаты работников.

Экономика должна работать

В свою очередь, Давид Арахамия отметил, что для того чтобы поднимать заработную плату военным, в Украине должна работать экономика.

"С одной стороны, мы с вами понимаем, что мы не можем даже ни одного доллара из этой огромной помощи тратить на зарплаты военных. Любые зарплаты военных. А мы хотим их поднимать, хотим больше военных и так далее. Это наши деньги, которые в виде пошлин и налогов", – говорит он.

Еще раньше на этот счет высказывался и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он допустил возможность изменения системы бронирования граждан от мобилизации таким образом, чтобы бронирование зависело от уровня доходов лица. Хотя он сам относится к такой идее скептически. Об этом Стефанчук сказал в интервью "Общественному".

Нардеп Давид Арахамия подчеркнул, что в вопросе бронирования изучался опыт других стран, однако какое бы решение ни было избрано, "есть много людей, которые "за", а есть "против".

"Но вопрос справедливости: многие оппоненты говорят, что это тогда богатые не служат, а бедные идут в армию. Я думаю, все равно какая-то модель появится, потому что в этих дискуссиях появится какая-то модель, вызывающая малейшее возмущение", – отметил он.

Примечательно, что даже международная пресса также отметила, что "зарплатное бронирование" разделит украинское общество на бедных и богатых". В статье Financial Times, со ссылкой на слова главы парламентского комитета по вопросам обороны Александра Завитневича, курирующего законопроект о мобилизации, отмечается, что даже украинские власти признают, что подход к бронированию на основе зарплат негативно воспринимается в обществе.

В свою очередь, нардеп Алексей Гончаренко вообще сравнил экономическое бронирование с социальным дарвинизмом.

Что думает президент?

Важно, что об экономическом бронировании говорил и сам президент Украины Владимир Зеленский. В конце 2023-го на итоговой пресс-конференции он объяснил, как может выглядеть "новый справедливый механизм бронирования" для бизнеса. По его словам, формулой такого бронирования должно быть "ты воюешь или работаешь на государство". Все это вытекало из того, что появился запрос на мобилизацию еще на 450-500 тысяч военных. Одновременно Зеленский дал и свою оценку тому, сколько это может стоить – 500 миллиардов гривен. Сумма просто неподъемная для Украины в современных военных реалиях, поэтому президент также отметил, что ждет от Министерства финансов ответа на вопрос, где найти эти средства.

Деньги немалые и вроде бы все для людей. Вопрос – для каких именно? Для мажоров с зарплатами в долларах или рядовых украинцев, которые из своих мизерных зарплат и так донатят на армию. И вы не забывайте этого делать!

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВОЮЙ ИЛИ ПЛАТИ! В Раде придумали ДВА ВАРИАНТА экономической брони от мобилизации!

Напомним, ранее ТСН.ua разбирался, что думают о такой инициативе в оборонном комитете ВРУ и действительно ли в Украине бронирование от мобилизации будет за деньги.

По мнению заместителя командира 3-й штурмовой бригады, экскомандира полка "Азов" Максима Жорина, такая идея узаконивает принцип "война для бедных".

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