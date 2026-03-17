Воюют ли на фронте осужденные за убийство: военный шокировал объяснением

Инструктор штурмового батальона с позывным «Черный» рассказал, воюют ли на фронте осужденные за убийство. Он отметил, что это возможно, однако есть условия.

Об этом военный рассказал в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

Военный отметил, что осужденные за убийство могут воевать в Вооруженных силах Украины, однако для этого нужно получить специальное разрешение.

«Можно. Если Департамент юстиции пропускает их, можно. Мы забираем со 115 статьей», — сказал «Черный».

Военный добавил, что его батальон проводит рекрутинг и все заключенные туда не могут попасть.

«Черный» добавил, что они не берут осужденных за насилие и педофилию.

