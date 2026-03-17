ТСН в социальных сетях

Эксклюзив ТСН
204
1 мин

Воюют ли на фронте осужденные за убийство: военный шокировал объяснением

Инструктор штурмового батальона рассказал, что осужденные за убийство могут воевать в ВСУ, если получат для этого специальное разрешение

Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
"Черный"

"Черный" / © ТСН

Инструктор штурмового батальона с позывным «Черный» рассказал, воюют ли на фронте осужденные за убийство. Он отметил, что это возможно, однако есть условия.

Об этом военный рассказал в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

Военный отметил, что осужденные за убийство могут воевать в Вооруженных силах Украины, однако для этого нужно получить специальное разрешение.

«Можно. Если Департамент юстиции пропускает их, можно. Мы забираем со 115 статьей», — сказал «Черный».

Военный добавил, что его батальон проводит рекрутинг и все заключенные туда не могут попасть.

«Черный» добавил, что они не берут осужденных за насилие и педофилию.

Напомним, ВСУ сорвали наступление россиян на двух направлениях на юге.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: «По 115 статье может пойти в армию. Это убийство. Можно», — Инструктор о женском спецконтингете

Дата публикации
Количество просмотров
204
