Воюют ли на фронте осужденные за убийство: военный шокировал объяснением
Инструктор штурмового батальона рассказал, что осужденные за убийство могут воевать в ВСУ, если получат для этого специальное разрешение
Инструктор штурмового батальона с позывным «Черный» рассказал, воюют ли на фронте осужденные за убийство. Он отметил, что это возможно, однако есть условия.
Об этом военный рассказал в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.
Военный отметил, что осужденные за убийство могут воевать в Вооруженных силах Украины, однако для этого нужно получить специальное разрешение.
«Можно. Если Департамент юстиции пропускает их, можно. Мы забираем со 115 статьей», — сказал «Черный».
Военный добавил, что его батальон проводит рекрутинг и все заключенные туда не могут попасть.
«Черный» добавил, что они не берут осужденных за насилие и педофилию.
