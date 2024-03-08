Воздушная тревога: как в Украине работает оповещение, где дольше звучала сирена и что известно о приложении

В Украине постоянно раздаются сирены воздушной тревоги. Только в Киеве тревога звучала более тысячи раз.

Как война заставила нас изменить свою систему оповещения, а мир опять о ней вспомнить – об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Лебеденко.

Как в Киеве работает воздушная тревога

Сирена воздушной тревоги звучала тысячу раз только в столице. В общем почти 1200 часов. Или полсотни дней. Самая длинная - 7 часов. А чаще всего давать сигнал приходилось в пятницу. За этими сухими цифрами - человеческие жизни. В результате российских атак погибли почти двести гражданских жителей, среди которых шестеро детей. И это только в Киеве. Что делать и как действовать во время воздушных тревог - правила написаны кровью.

Статистика в Киеве

Во время блэкаута громкоговорители, которые были установлены еще во время Холодной войны и должны были бы оповещать население об угрозах - без электричества не работали. В Киеве таких таких полторы сотни. Но были места где все же работали более современные цифровые системы оповещения. Преимущественно на левом берегу столицы.

"Цифровая система предоставляет нам возможность изменять этот звук, предоставлять текстовые сообщения, что случилось. Будет давать нам возможность зонально проводить оповещение. Например, одного района, если есть угроза для одного района, будет и зональное оповещение в том числе", - говорит директор департамента Муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Такие системы используют в США, Германии и Польше. Их можно настраивать индивидуально. Работают автономно и даже при отсутствии электроснабжения они могут подавать сигналы. Сейчас таких громкоговорителей в Киеве уже почти восемьдесят, а всего должно появиться около шести с половиной сотен.

Приложение "Воздушная тревога"

Пока же о приближении опасности уже начали оповещать в мобильном приложении "Воздушная тревога". История создания самого приложения была быстрой. Идея зародилась уже 24 февраля, Минцифры ее поддержало. За несколько дней разработчикам удалось покрыть половину регионов. А еще через 5 - уже всю Украину.

"Первые месяцы мы фокусировались как раз на этом, как сделать надежное решение, которое будет на такое количество людей моментально рассылать эти тревоги", - говорит маркетинг-директор компании-разработчика приложения "Воздушная тревога" Валентин Гриценко.

Так появилось приложение, которое уже скачали 26 миллионов пользователей. За более чем два года полномасштабного вторжения в нем пришло более 40 тысяч уведомлений. Больше всего - в Донецкой области. Этот печальный рекорд могла бы побить только Луганщина. Но там отбоя не было уже 705 дней. Воздушная тревога в области продолжается с 4 апреля 2022 года.

Последствия ударов

Как появилась карта тревог

Карта тревог тоже появилась не сразу. Как и оповещения не только о воздушной угрозе, но и артиллерийском обстреле, уличных боях, ядерной или химической опасности. Все эти сигналы поступают от ГСЧС.

"Если это угроза дроновая, то угрозы по регионам включаются эшелонировано. Если это угроза применения баллистического вооружения, которое имеет сверхвысокие скорости, то тогда, действительно, мы можем видеть, что вся Украина у нас на карте светится красным", - говорит директор департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий.

Карта воздушных тревог

До Харьковщины баллистическая ракета может долететь за несколько десятков секунд, а до западных регионов – за несколько минут. И если не укрытие, то по крайней мере две стены – то, что может спасти жизнь.

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Напомним, что известно о наступлении кафиров на Временный Яр.

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