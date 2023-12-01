Воздушные бои и подготовка к новым штурмам: в ВСУ рассказали, какая ситуация в Авдеевке

В ВСУ говорят, что оккупанты готовятся к третьей волне атаки на Авдеевку.

В небе над Авдеевкой Донецкой области авиация Воздушных сил прикрывает наших пехотинцев, которые не дают врагу войти в город. ТСН сняла уникальные кадры работы украинских истребителей. И то, как за ними охотились российские ракеты.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

ТСН увидела, как штурмовики Су-25 заходят на вираж над Донецкой областью. Их задача - поддержать сухопутные войска в бою.

Скорость штурмовиков почти тысяча километров в час. Но все равно их маневры видит российская ПВО. Сушки заходят на второй круг и вслед за ними несется российская ракета. Но детонирует в небе, о чем свидетельствует белый дым. Оккупантам не удалось поймать ни один из бортов.

Вблизи линии соприкосновения ТСН увидела, как кружит российский разведывательный дрон. Поскольку погода солнечная, поэтому даже на немалой высоте его легко фиксирует камера и армейское ПВО.

Россияне разведывают территорию и готовятся к очередной волне штурмов окраин Донецка, говорят армейцы. Там наша разведка зафиксировала большое скопление техники.

Ситуация на фронте

Командир подразделения ВСУ Александр говорит, что украинцы тоже готовятся к новым атакам окупантов. Россияне свои позиции оградили немалой линией обороны. За этим участком внимательно следят военные 59-й бригады имени Якова Гандзюка. Ведь именно этот путь – южнее Донецка был одним из направлений прорыва на Авдеевку. Зато вся колонна техники, а это было 15 единиц, которые двигались на наши позиции до сих пор здесь — на кладбище металлолома.

С Авдеевки хорошо просматриваются высотки окрестностей Донецка. Давно не жилые. Еще в 2014 году у них был немалый укрепрайон россиян, откуда они снова могут подвинуть.

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Напомним, оккупационная армия РФ стремится захватить территорию Авдеевского коксохимического завода, а потому направляет на штурм кадровых военных, в том числе спецназовцев. Без этого предприятия россияне не смогут захватить Авдеевку.

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