Воздушные тревоги из-за баллистики: почему угроза теперь не только от "Кинжалов" и чем опасны ракеты KN-23

В социальных сетях украинцы обсуждают масштабные воздушные тревоги, связанные с использованием врагом баллистических ракет. Ранее воздушная тревога по всей территории Украины объявлялась только в случае вылета российских МиГ-31К, являющихся носителями ракет "Кинжал".

А на прошлой неделе тревога по всей территории Украины дважды была связана с угрозой применения баллистического вооружения, что многих удивило и насторожило.

Сайт ТСН.ua выяснял, почему объявляется новая масштабная тревога и с чем это связано.

Эксперты отмечают, что масштабную тревогу объявляют из-за угрозы баллистических ракет, а именно северокорейских, имеющих большую дальность полета. Также враг применяет баллистические ракеты "Циркон", которые имеют высокую дальность полета и мощную боевую часть.

Визуальная модель гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон" / Фото: Украинский милитарный портал

Что говорят в Воздушных силах?

В воздушных силах отмечают, что предупреждают об угрозе баллистики в случае ее возникновения. И в очередной раз напоминают о необходимости после объявления тревоги идти в укрытие.

"Мы видим воздушные цели, которые летят по баллистической траектории и предупреждаем о такой угрозе. А уже другие специалисты разбираются, что это было. Пока мы не можем комментировать дальность этих ракет или информацию об их неточности. Это дело экспертов. Мы сбиваем воздушные цели, которые летят по баллистике или по аэродинамике. Делаем то, что делали раньше, а уже какая именно была ракета – определяют эксперты", — рассказал сайту ТСН.ua Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ.

Воздушная тревога по всей территории Украины

Могут быть и крылатые ракеты

По словам военного эксперта Олега Жданова, масштабная воздушная тревога до этого времени объявлялась только тогда, когда дальность достижения ракет покрывает всю территорию Украины. То есть каждый раз, когда в воздух поднимается МиГ-31К с ракетой "Кинжал".

Олег Жданов добавляет, что выпущенная не из самолетов российская баллистика всю территорию Украины не покрывает, а корейская летит всего на 190 километров дальше, чем российская. Например, максимальная дальность у ракеты "Искандер-М" 500 км, а у северокорейской KN-23 – 690 км.

"Возможно, масштабную тревогу по всей Украине начали объявлять на опережение. Ведь такое решение принимает штаб Воздушных сил в зависимости от ситуации. Мы ведь не знаем всей реальной обстановки. Может быть и такой вариант: комплекс "Искандер-М" способен использовать для запуска крылатые ракеты, а у них дальность полета 1,5 тысячи километров. Поэтому, возможно, когда объявляют масштабную тревогу из-за баллистики, предусматривают также и вариант с "Искандером-М. Мы же не можем уверенно сказать, какая именно ракета сойдет с пусковой установки — крылатая или баллистическая", — рассказывает сайту ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов.

Ракетный удар РФ по Украине / Фото: ТСН.ua

Враг совершенствует свою баллистику

Военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что "Кинжал" – это баллистическая ракета, модернизированный вариант "Искандер-М", приспособленная для применения с самолета, чтобы увеличить скорость такой ракеты, а это несет угрозу всей территории Украины.

Собственно, поэтому и объявляется тревога по всей стране, когда фиксируется взлет вражеского самолета с "Кинжалом".

Что касается северокорейских ракет, которые использует враг, то, по словам Игоря Романенко, их возможности по дальности еще определяются. Известно, что дальность северокорейской баллистической ракеты KN-23 достигает 760 километров, а мощность боевой части около тонны и больше.

"Такая ракета является реальной угрозой для Киева и большинства приграничных городов, к которым она может долететь. Время ее полета — минуты, поэтому в случае такой угрозы объявляется воздушная тревога по всей Украине. Важно понимать, что у врага появилось много новых ракет. И особенно опасны именно северокорейские, они малоисследованы. Россияне имеют возможность их совершенствовать, модернизировать, а следовательно дальность полета может быть больше, чем та, что отмечается в открытых технических характеристиках", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал -лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг.).

Воронка от ракеты под Киевом / Фото: Анатолий Федорук

Комбинируют воздушные атаки

Военный эксперт подчеркивает, что в случае объявления масштабной воздушной тревоги из-за баллистики нужно идти в укрытие, потому что времени на это немного. Также следует учитывать коварство врага, который может комбинировать применение ракет разного типа.

"Враг комбинирует нанесение ударов. Нет такого, чтобы россияне наносили удар исключительно корейскими ракетами или крылатыми. Наиболее эффективный состав воздушного удара – это когда он формируется из разных типов ракет, плюс "Шахеды". Это они и делают, причем комплексно. С точки зрения врага, такое применение эффективно – больше их ракет прорывается через нашу ПВО и достигают целей", — заключает Игорь Романенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о "космической" воронке с озером под Киевом: что летело на столицу — северокорейская ракета или "Циркон".

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